Landesliga Hannover: Piepenbrink entscheidet spektakuläres Finish

Symbolbild – Foto: Jan Sigel

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat am 16. Spieltag der Landesliga Hannover ein packendes Duell beim STK Eilvese mit 3:2 gewonnen. In einer dramatischen Schlussphase glichen die Gäste zunächst per Elfmeter aus und erzielten wenige Minuten später den Siegtreffer. Damit gelang der Mannschaft nicht nur die Revanche für die Niederlagen aus der Vorsaison, sondern auch der Sprung, sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr STK Eilvese STK Eilvese TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt 2 3 Abpfiff Trainer Pascal Preuß zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Es war ein gutes Spiel von uns. Wir waren von Beginn an gut drin, haben ordentlich Fußball gespielt, auch weil der Platz wirklich top war, fast wie ein Teppich.“ Trotz des frühen Gegentreffers durch Murat Saglam in der 9. Minute ließ sich Krähenwinkel nicht aus der Ruhe bringen. „In anderen Spielen war das schon anders, wenn man etwa an Mühlenfeld denkt, wo wir trotz 3:1-Führung ins Wanken geraten sind, oder an Ochtersum, wo wir nach einem Gegentor auseinandergebrochen sind. Diesmal war das nicht so.“

Philipp Kahl brachte den TSV in der 26. Minute zurück ins Spiel, als er zum 1:1 ausglich. Doch Eilvese antwortete prompt: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Erhan Yilmaz in der 32. Minute den fälligen Elfmeter zur erneuten Führung. Krähenwinkel blieb kämpferisch und drängte weiter auf den Ausgleich. „Die Jungs wollten, sie haben gebissen, viel gearbeitet und in den entscheidenden Momenten die richtigen Akzente gesetzt.“ In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst verwandelte Florian Houck in der 91. Minute einen Strafstoß zum 2:2, bevor Colin Piepenbrink in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ball zum 3:2-Sieg ins Netz setzte. „Dass wir am Ende durch einen Elfmeter und den Lucky Punch kurz vor Schluss das Spiel für uns entscheiden konnten, war sicher etwas glücklich, aber auch verdient, weil wir viel investiert haben.“