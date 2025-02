Landesliga Hannover: Iraklis Hellas furios, OSV in letzter Sekunde

Für Bückeburgs neuen Coach wäre der Einstand fast ein sehr Guter gewesen, doch dann kam die fünfte Minute der Nachspielzeit. Zur Halbzeit stand es 1:1, nachdem Michael Owusu und Noah-Mattis Bartke trafen. In einer spannenden Partie sicherte sich der OSV den Lucky Punch und in der 95. Minute bracht großer Jubel aus, als Joel Ofosua den Siegtreffer markierte.

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach und war sehr spannend. Früh in der achten Minute erzielte Mahdi Kahled Biso sein 17. Saisontor und stellte auf 0:1. Nachdem Abdulmalik Abudl in der 58. Minute vom Platz flog, bekam Hemmingen-Westerfeld Oberwasser, konnte aber kein Kapital schlagen und so wurde der Sportclub bestraft. Retwan Defli verwandelte zwei Minuten vor Schluss einen Elfmeter zur 0:2-Entscheidung. Der Anschlusstreffer von Dennis Rosnowski fiel zu spät und so kletterte Newroz an Ramlingen-Ehlershausen vorbei auf Rang vier.