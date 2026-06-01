Landesliga Hannover: Die letzten Entscheidungen sind gefallen

In der Landesliga Hannover herrscht einen Spieltag vor Saisonende Klarheit. Der SC Hemmingen-Westerfeld sicherte sich die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen. Die SSG Halvestorf-Herkendorf schaffte den Klassenerhalt, während der TSV Barsinghausen als fünfter und letzter Absteiger feststeht.
Nach 33 Spielen stehen für den Meister 25 Siege, fünf Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Mit 74 Punkten steigt Hemmingen-Westerfeld nach zuletzt insgesamt drei Jahren in der Landesliga in die Oberliga Niedersachsen auf. Im Bezirkspokal Hannover musste sich der SC erst im Finale geschlagen geben.
Halvestorf jubelt spät
Felix Maedchen brachte Halvestorf-Herkendorf bereits in der fünften Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Mason Just für Tündern aus. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Ibrahim Olamilekan Adyemo in der 90. Minute den Treffer zum 2:1 erzielte.
Durch den eigenen Sieg und die Niederlage des TSV Barsinghausen kann die SSG nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.
Barsinghausen muss runter
Nach der Hinrunde hatte Barsinghausen mit 21 Punkten aus 16 Spielen noch Rang neun belegt. In der Rückrunde kamen bislang jedoch nur elf Punkte aus 15 Spielen hinzu. Das ist das drittschwächste Ergebnis der Liga.
Bereits zuvor standen der SV Newroz Hildesheim, der SV Bruchhausen-Vilsen, der HSC BW Schwalbe Tündern und der VfR Germania Ochtersum als Absteiger fest.