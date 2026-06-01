Landesliga Hannover: Die letzten Entscheidungen sind gefallen Hemmingen steigt auf, Halvestorf bleibt drin, Barsinghausen muss runter von SN · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Szene aus dem Spiel TSV Barsinghausen – SV Arminia Hannover – Foto: Sascha Drenth

In der Landesliga Hannover herrscht einen Spieltag vor Saisonende Klarheit. Der SC Hemmingen-Westerfeld sicherte sich die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen. Die SSG Halvestorf-Herkendorf schaffte den Klassenerhalt, während der TSV Barsinghausen als fünfter und letzter Absteiger feststeht.

Den entscheidenden Schritt machte Hemmingen-Westerfeld im Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten 1. FC Wunstorf. Niclas Tanner brachte den Tabellenführer in der 25. Minute in Führung und legte in der 63. Minute das 2:0 nach. Arlind Sadiku verkürzte zehn Minuten später für Wunstorf, am 2:1-Erfolg des SC änderte das jedoch nichts. Nach 33 Spielen stehen für den Meister 25 Siege, fünf Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Mit 74 Punkten steigt Hemmingen-Westerfeld nach zuletzt insgesamt drei Jahren in der Landesliga in die Oberliga Niedersachsen auf. Im Bezirkspokal Hannover musste sich der SC erst im Finale geschlagen geben.

Halvestorf jubelt spät

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat die entscheidende Hürde ebenfalls genommen. Der Aufsteiger gewann das Derby gegen den bereits abgestiegenen HSC BW Schwalbe Tündern mit 2:1 und spielt damit auch in der kommenden Saison in der Landesliga.

Felix Maedchen brachte Halvestorf-Herkendorf bereits in der fünften Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Mason Just für Tündern aus. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Ibrahim Olamilekan Adyemo in der 90. Minute den Treffer zum 2:1 erzielte. Durch den eigenen Sieg und die Niederlage des TSV Barsinghausen kann die SSG nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Barsinghausen muss runter