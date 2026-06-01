 2026-06-01T10:27:43.393Z

Allgemeines

Landesliga Hannover: Die letzten Entscheidungen sind gefallen

Hemmingen steigt auf, Halvestorf bleibt drin, Barsinghausen muss runter

von SN · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Szene aus dem Spiel TSV Barsinghausen – SV Arminia Hannover
Szene aus dem Spiel TSV Barsinghausen – SV Arminia Hannover – Foto: Sascha Drenth

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Landesliga Hannover
SV Arminia H
SV Ramlingen-Ehlershausen
STK Eilvese
FC Wunstorf

In der Landesliga Hannover herrscht einen Spieltag vor Saisonende Klarheit. Der SC Hemmingen-Westerfeld sicherte sich die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen. Die SSG Halvestorf-Herkendorf schaffte den Klassenerhalt, während der TSV Barsinghausen als fünfter und letzter Absteiger feststeht.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Hemmingen-Westerfeld
SC Hemmingen-WesterfeldHemm-Westerf
1. FC Wunstorf
1. FC WunstorfFC Wunstorf
2
1
Abpfiff
Den entscheidenden Schritt machte Hemmingen-Westerfeld im Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten 1. FC Wunstorf. Niclas Tanner brachte den Tabellenführer in der 25. Minute in Führung und legte in der 63. Minute das 2:0 nach. Arlind Sadiku verkürzte zehn Minuten später für Wunstorf, am 2:1-Erfolg des SC änderte das jedoch nichts.

Nach 33 Spielen stehen für den Meister 25 Siege, fünf Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Mit 74 Punkten steigt Hemmingen-Westerfeld nach zuletzt insgesamt drei Jahren in der Landesliga in die Oberliga Niedersachsen auf. Im Bezirkspokal Hannover musste sich der SC erst im Finale geschlagen geben.

Halvestorf jubelt spät

Gestern, 15:00 Uhr
SSG Halvestorf-Herkendorf
SSG Halvestorf-HerkendorfHalvestorf-H
HSC BW Schwalbe Tündern
HSC BW Schwalbe TündernBW Tündern
2
1
Abpfiff
Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat die entscheidende Hürde ebenfalls genommen. Der Aufsteiger gewann das Derby gegen den bereits abgestiegenen HSC BW Schwalbe Tündern mit 2:1 und spielt damit auch in der kommenden Saison in der Landesliga.

Felix Maedchen brachte Halvestorf-Herkendorf bereits in der fünften Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Mason Just für Tündern aus. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Ibrahim Olamilekan Adyemo in der 90. Minute den Treffer zum 2:1 erzielte.

Durch den eigenen Sieg und die Niederlage des TSV Barsinghausen kann die SSG nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.

Barsinghausen muss runter

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
TSV Barsinghausen
TSV BarsinghausenBarsinghause
SV Arminia Hannover
SV Arminia HannoverSV Arminia H
0
1
Für den TSV Barsinghausen endete der Spieltag dagegen mit dem feststehenden Abstieg. Nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Arminia Hannover steht der TSV als fünfter und letzter Absteiger fest. Yannick Bahls erzielte in der 70. Minute das einzige Tor der Partie.

Nach der Hinrunde hatte Barsinghausen mit 21 Punkten aus 16 Spielen noch Rang neun belegt. In der Rückrunde kamen bislang jedoch nur elf Punkte aus 15 Spielen hinzu. Das ist das drittschwächste Ergebnis der Liga.

Bereits zuvor standen der SV Newroz Hildesheim, der SV Bruchhausen-Vilsen, der HSC BW Schwalbe Tündern und der VfR Germania Ochtersum als Absteiger fest.