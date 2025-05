Landesliga Hammonia: Union vs TBS; Ein Spiel, das keines wurde

Das Verbandsgericht des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) entschied, dass der Unparteiische nicht alle Möglichkeiten zur Fortsetzung des Spiels ausgeschöpft habe. Das Spiel müsse – trotz sportlich klarer Verhältnisse – wiederholt werden. Ein Entscheid, der insbesondere in Tornesch als Bankrotterklärung des Verbands verstanden wurde.

„Wir können die Entscheidung auch nach der schriftlichen Urteilsbegründung nicht nachvollziehen“, ließ Union Tornesch in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung verlauten. Man werde nicht zum Wiederholungsspiel antreten, das für Sonntag, den 4. Mai, terminiert war. Frank Mettal, Vorstandsmitglied des Vereins, bestätigte gegenüber SportNord: „Das Spiel stellt für uns ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko dar.“

Mettal berichtete von massiver Resonanz nach dem Urteil – wütenden Anrufen, Unterstützungsbekundungen, Aufrufen zur Mobilisierung. „Wir können im Vorfeld nicht einschätzen, ob 150 oder 500 Zuschauer kommen – und wie einige sich verhalten werden“, so Mettal. „Ein Polizeischutz wäre für uns keine Option gewesen – und im Fall der Fälle wären wir erneut die Geschädigten.“

Dass sich Union-Trainer Martin Schwabe für die hypothetische Neuauflage ohne mehrere Stammspieler hätte behelfen müssen, habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt. Der Verein sei sportlich in der Lage gewesen, anzutreten – aber habe sich „bewusst gegen weitere Eskalation und potenzielle Gewalt entschieden“.

Die Folgen: Das Spiel wird mit 3:0 für TBS Pinneberg gewertet. Union verliert drei Punkte am Grünen Tisch – und muss zusätzlich 150 Euro Strafe zahlen. Für Tornesch verkraftbar. Für den Hamburger Fußball schwerer zu verdauen.

Denn TBS, sportlich bereits geschlagen, rückt durch das kampflose Urteil wieder auf Platz eins vor – zwei Punkte vor dem FK Nikola Tesla, der allerdings mit zwei Siegen gegen die Kellerkinder Victoria Hamburg II und Kummerfeld den Titel noch aus eigener Kraft holen kann.

Für den SV Rugenbergen allerdings, aktuell Dritter, dürfte der Traum von der Vizemeisterschaft mit Torneschs Rückzug endgültig gestorben sein.

Mohet Wadhwa (Trainer FK Nikola Tesla):

„Schon verrückt Wie es TBS geschafft hat, aus der Täterrolle in die Opferrolle zu kommen. Hierzu kann ich nur gratulieren. Ja, das betrifft tatsächlich direkt meine Mannschaft, weil wir uns Woche für Woche den berühmten Hintern aufreißen, und andere Mannschaften und der Verband massiv darauf einwirken, dass das Sportliche eher unwichtig ist. Schade drum. Wir geben in den letzten beiden Spielen Gas und hoffen, sportlich antworten zu können. Mehr steht nicht in unserer Macht.“

Marcus Fürstenberg (Trainer SSV Rantzau):

„Enttäuscht von TBS-Verantwortlichen? Ernsthaft? 😂

Die lügen und verteidigen das Verhalten, was in dem Verein passiert!

Ihr Slogan ist doch: 100% unsportlich!

Ach ja, unser Urteil wird am 5.5. auch nochmals vor dem Verbandsgericht verhandelt!

TBS – Top Leute! Verband: Totalversagen!!!

Jetzt aber noch Tornesch!! Wie kann ein Sportler/Sportverein in der Landesliga, wo es um den Aufstieg in die höchste Hamburger Spielklasse geht, sich so verhalten???

500 Zuschauer x 5 € Eintritt – da kann ich mir mindestens fünf professionelle Ordner leisten.

Die Jungs von der Polizei auf ’ne Wurst einladen – alles gut!

Aber so???

Stellt euch vor, ihr wärt Erster oder Zweiter!

Kampflos?? Schwanz einziehen ist das!!

Pfui!

Als Zeichen gegen Gewalt??? 0,0 Verständnis!!

Jetzt gibt es nur Verlierer – außer dem Verein, in dem der Vorstand prügelt! 😞“