Landesliga Hammonia: Mehrere Transfers bei Altona 93 II

Altona 93 II hat zum Jahreswechsel einige Transfers in beide Richtungen getätigt: Zwei Spieler kommen zum Landesligisten, insgesamt vier Akteure verlassen den Klub.

In der Rückrunde wird die Regionalliga-Reserve in der Landesliga Hammonia um den Klassenerhalt kämpfen. Der Klub überwintert nur wegen des besseren Torverhältnisses im Vergleich zum Hamburger SV III nicht im Tabellenkeller. Der ukrainische Rechtsverteidiger Yehor Malytskyi hat sein Debüt bereits beim 0:4 gegen Eintracht Lokstedt gefeiert, zählt aber wegen seines späten Wechsels nach Altona eher als Winterzugang. Der Oberliga-erfahrene Martin Schauer (89 Spiele), der unter anderem beim F.C. Hansa Rostock, VfB Lübeck und. 1. FC Magdeburg ausgebildet wurde, kehrt nach einem Halbjahr ohne Einsatz nach Altona zurück. In der vergangenen Saison trug er das HSV-Trikot in der Oberliga.

USC Paloma und Klub Kosova schlagen bei Altona zu

Vier Spieler haben den Klub im Januar dagegen verlassen: Während Torhüter Lukas Hermansson (26) und Flügelstürmer Muhamadu Ceesay (19) auf Vereinssuche sind, bleiben Jethro Owusu (20) und Daamin Musovic (18) in der Landesliga. Rechtsverteidiger Owusu zieht es in die Landesliga Hansa zum USC Paloma II, Sechser Musovic wird Anfang März mit dem Klub Kosova zu Altona II zurückkehren. Zusammen liefen die Abgänge 29-mal in der Hinrunde auf, Torhüter Schwede Hermansson war mit elf Einsätzen die Nummer eins, Owusu mit 13 Partien ebenfalls eine Stammkraft.

