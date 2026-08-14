 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Landesliga Hammonia live - So läuft Spieltag 1

Zum Saisonstart der Landesliga Hammonia empfängt FC Elmshorn die SV Halstenbek-Rellingen, während TuS Germania Schnelsen gegen Hetlinger MTV startet und FC Alsterbrüder auf FC St. Pauli III trifft.

von red · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser
Aufsteiger FC Elmshorn startet mit Heimspiel.
Aufsteiger FC Elmshorn startet mit Heimspiel. – Foto: Saskia Kobarg / FC Elmshorn

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Landesliga Hammonia
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Rugenbergen

Die Landesliga Hammonia startet am Freitag in die neue Saison - und gleich zum Auftakt stehen mehrere interessante Konstellationen an. Im Fokus steht unter anderem der Start der SV Halstenbek-Rellingen, die nach dem Abstieg direkt beim FC Elmshorn gefordert ist. Für den Aufsteiger ist es damit ein anspruchsvoller Liga-Einstieg. Ebenfalls neu in der Staffel ist die Germania Schnelsen, die zu Hause gegen den Hetlinger MTV beginnt.

Auch TuS Osdorf und HSV Barmbek-Uhlenhorst eröffnen am Freitagabend ihre Spielzeit, während SC Nienstedten den Eimsbütteler TV II empfängt. Am Samstag trifft der SV Rugenbergen auf den FC Union Tornesch. Der Sonntag bringt unter anderem das Duell zwischen Altona 93 II und SSV Rantzau Barmstedt sowie das Spiel FC Alsterbrüder gegen FC St. Pauli III. Abgeschlossen wird der 1. Spieltag mit USC Paloma II gegen Eintracht Lokstedt.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
TuS Germania Schnelsen
TuS Germania SchnelsenG. Schnelsen
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
19:30
Spieltext G. Schnelsen - Hetlingen

Heute, 19:30 Uhr
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
19:30
Spieltext Elmshorn - Halstenbek-R

Heute, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
19:30
Spieltext TuS Osdorf - HSV BU

Heute, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV Hamburg II
20:00
Spieltext Nienstedten - ETV Hamburg II

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
13:00
Spieltext Rugenbergen - Un.Tornesch

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 16.08.2026, 12:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
12:00
Spieltext Altona 93 II - SSV Rantzau

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
12:30
Spieltext Alsterbrüder - St. Pauli III

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
13:00
Spieltext USC Paloma II - Ein.Lokstedt

Das sind die nächsten Spieltage

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