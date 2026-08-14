Landesliga Hammonia live - So läuft Spieltag 1

Aufsteiger FC Elmshorn startet mit Heimspiel. – Foto: Saskia Kobarg / FC Elmshorn

Die Landesliga Hammonia startet am Freitag in die neue Saison - und gleich zum Auftakt stehen mehrere interessante Konstellationen an. Im Fokus steht unter anderem der Start der SV Halstenbek-Rellingen, die nach dem Abstieg direkt beim FC Elmshorn gefordert ist. Für den Aufsteiger ist es damit ein anspruchsvoller Liga-Einstieg. Ebenfalls neu in der Staffel ist die Germania Schnelsen, die zu Hause gegen den Hetlinger MTV beginnt.