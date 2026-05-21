Landesliga Hammonia: Die Entscheidungen sind gefallen Die wichtigsten Entscheidungen in der Landesliga Hammonia sind gefallen: FC Eintracht Norderstedt II steigt auf, SC Victoria II, Hamburger SV III und Klub Kosova müssen runter. Am letzten Spieltag geht es noch um die Vizemeisterschaft. von red · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser

Der FCA kann noch Vizemeister werden. – Foto: Imago Images

Die großen Entscheidungen sind in der Landesliga Hammonia bereits gefallen. FC Eintracht Norderstedt II steht als Meister fest und steigt in die Oberliga Hamburg auf. Am Tabellenende müssen SC Victoria II, Hamburger SV III und Klub Kosova den Gang in die Bezirksliga antreten. Eine Relegation gibt es nicht - entsprechend geht es am letzten Spieltag vor allem noch um die abschließenden Platzierungen.