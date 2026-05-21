Landesliga Hammonia: Die Entscheidungen sind gefallen

Die großen Entscheidungen sind in der Landesliga Hammonia bereits gefallen. FC Eintracht Norderstedt II steht als Meister fest und steigt in die Oberliga Hamburg auf. Am Tabellenende müssen SC Victoria II, Hamburger SV III und Klub Kosova den Gang in die Bezirksliga antreten. Eine Relegation gibt es nicht - entsprechend geht es am letzten Spieltag vor allem noch um die abschließenden Platzierungen.
Besonders spannend bleibt das Rennen um die Vizemeisterschaft. Der TBS Pinneberg liegt mit 63 Punkten auf Rang zwei, direkt dahinter folgt FC Alsterbrüder mit 62 Zählern. Beide Teams sind am Freitagabend zeitgleich um 19 Uhr gefordert. TBS empfängt SSV Rantzau Barmstedt, Alsterbrüder tritt beim FC St. Pauli III an.
Für TBS ist die Rechnung klar: Mit einem Heimsieg gegen Rantzau Barmstedt wäre die Vizemeisterschaft sicher. Auch ein Unentschieden könnte reichen, sofern Alsterbrüder nicht gewinnt. Nach einer starken Saison mit bislang 20 Siegen hat Pinneberg Platz zwei in eigener Hand und kann die Spielzeit vor eigenem Publikum ordentlich abschließen.
Der Gegner steht im gesicherten Tabellenmittelfeld. Rantzau Barmstedt hat 34 Punkte gesammelt und reist ohne großen Druck nach Pinneberg. Genau das kann solche Spiele unangenehm machen, doch TBS geht als Favorit in die Partie. Für den Klub wäre Rang zwei die Belohnung für eine Saison, in der er lange oben mitgemischt und sich im Endspurt vor Alsterbrüder geschoben hat.
Der FC Alsterbrüder braucht dagegen Schützenhilfe. Der Oberliga-Absteiger steht bei 62 Punkten und kann TBS nur noch abfangen, wenn er selbst beim FC St. Pauli III gewinnt und Pinneberg parallel Punkte liegen lässt. Die Aufgabe ist anspruchsvoll, denn St. Pauli III steht mit 57 Punkten auf Rang vier und hat als Aufsteiger eine sehr starke Saison gespielt.
Alsterbrüder bringt mit 98 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga mit und hat damit grundsätzlich alle Mittel, um auch am letzten Spieltag noch einmal Druck zu erzeugen. Doch die Ausgangslage bleibt klar: Der eigene Sieg ist Pflicht, anschließend geht der Blick nach Pinneberg.
Im Tabellenkeller ist die Spannung bereits raus. Altona 93 II hat sich mit 27 Punkten gerettet. Dahinter stehen Victoria II, HSV III und Kosova als Absteiger fest. Besonders bitter ist der erneute Absturz des Hamburger SV III, der nach dem Oberliga-Abstieg nun auch aus der Landesliga herunter muss.
Auch Victoria II kann den Rückstand nicht mehr aufholen. Damit geht es für die drei Absteiger am letzten Spieltag nur noch um einen ordentlichen Abschluss, während Altona II gegen Eintracht Lokstedt ohne Abstiegsdruck antreten kann.
Meister Norderstedt II beendet die Saison auswärts bei Klub Kosova. Die U23 der Eintracht hat die Liga mit 72 Punkten, 108 Toren und nur drei Niederlagen geprägt und den Aufstieg souverän geschafft. Für Norderstedt ist es der letzte Auftritt einer außergewöhnlichen Landesliga-Saison, ehe der Blick in Richtung Oberliga geht.
Dahinter richtet sich der Fokus auf den Kampf um Platz zwei. Die Landesliga Hammonia bekommt am Freitagabend kein Meisterfinale mehr, aber noch ein interessantes Fernduell um die Vizemeisterschaft. TBS Pinneberg hat den Vorteil, Alsterbrüder die Hoffnung - und um 19 Uhr fällt die letzte relevante Entscheidung im oberen Tabellenbereich.
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30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:15 Uhr Hetlinger MTV - Altona 93 II 0:5
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SC Nienstedten 2:1
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FC St. Pauli III 2:2
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC Victoria II - Hamburger SV III 1:0
So., 17.05.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - Eimsbütteler TV II 8:0
So., 17.05.26 13:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - FC Union Tornesch 1:1
So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TBS Pinneberg 0:2
So., 17.05.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Klub Kosova 7:2
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