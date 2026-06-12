Landesliga Hammonia: alle Zugänge und Abgänge - das Update

FC ElmshornTrainer:
Seyhmus AtugZugänge:
keineAbgänge:
keineFC St. Pauli IIITrainer:
Marius Breuch, Christian KöpkeZugänge:
keineAbgänge:
keineFC Union TorneschTrainer:
Martin SchwabeZugänge:
Finn-Marco Lux (SC Victoria II), Frederic Poll (SV Rugenbergen II), Jannik Swennosen (SC Victoria Ü32), Jonas Helmut Reimer Kock (FC Union Tornesch II), Jonathan Hüneburg (TuS Holstein Quickborn), Merd Marhan (SV Rugenbergen II), Moritz Eric Brandis (SV Halstenbek-Rellingen), Yannick Ehlers (Holsatia Elmshorn im EMTV)Abgänge:
Philipp Klaus Ehlers (Karriereende), Raphael Friederich (Karriereende), Adrian Ghadimi Nouran (Karriereende), Sverre Dittmann (Karriereende), Maximilian Hartmann (Karriereende), Joel Justin Broyer (TSV Sparrieshoop), Jean Daniel Kodjo God Love Atohoun (TuS Osdorf), Dennis Lebedinski (Pausiert), Jamie Ladiges (Pausiert), Philip Niklas Kuschka (Pausiert), Onur Tiryaki (TSV Sparrieshoop), Linus Maximilian Schmitt (FC Teutonia 05 Ottensen)Hetlinger MTVTrainer:
Hakan YavuzZugänge:
keineAbgänge:
Jan Rode (SC Viola Haarentor)HSV Barmbek-UhlenhorstTrainer:
Michael KossZugänge:
Dennis Bergmann (SC Victoria), Paul Matthis Fröhlich (SC Victoria), Raoul Bouveron (HEBC Hamburg), Anton Ludolf Johann Graf von und zu Westerholt U. Gysenberg (FC Süderelbe), Herman Papst (Altona 93 II), Eunhyeok Kim (FC Eintracht Norderstedt), Pascal Patrick Eggert (Lüneburger SV), Leon Haktan Kaan Önal (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Timur Kilinc (HSV Barmbeck-Uhlenhorst U19), Erik Mädler (Vereinslos)Abgänge:
Muhammed Güner (SV Krupunder/Lohkamp), Christian David Bento Waldheim (SC Condor Hamburg), Nils Erik Hagener (SC Victoria II), Yannik Lux (Karriereende)SC NienstedtenTrainer:
Robin GraupnerZugänge:
Florian Beckert (Altona 93 II)Abgänge:
keineSSV Rantzau BarmstedtTrainer:
Tobias Fred ThiedeZugänge:
Slobodan Vujovic (FK Nikola Tesla), Ben Dreger (FC Fetih-Kisdorf), Michel Cords (SV Lieth)Abgänge:
Jonas Cordts (KSV Vatan Sport)SV Halstenbek-RellingenTrainer:
Marcel JobmannZugänge:
Jannik Arnold (VfR Horst), Dario Ivanko (Vereinslos)Abgänge:
Moritz Eric Brandis (FC Union Tornesch)SV RugenbergenTrainer:
Thomas SeeligerZugänge:
keineAbgänge:
keineTuS Germania SchnelsenTrainer:
Patrick HessmannZugänge:
keineAbgänge:
keineTuS OsdorfTrainer:
Bennet KrauseZugänge:
Jean Daniel Kodjo God Love Atohoun (FC Union Tornesch)Abgänge:
Stefan Agyare (FC Teutonia 05 Ottensen)USC Paloma IITrainer:
Lukas SkwierczZugänge:
keineAbgänge:
keine
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