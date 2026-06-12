 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Landesliga Hammonia: alle Zugänge und Abgänge - das Update

Alle Transfers der Landesliga Hammonia zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine - Stand: 12. Juni 2026.

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers in der Übersicht.
Die Transfers in der Übersicht. – Foto: Imago Images

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Landesliga Hammonia
Halstenbek-R
St. Pauli III
Altona 93 II
Rugenbergen

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Landesliga Hammonia zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Stand: 12. Juni 2026.

Landesliga Hammonia: Alle Zugänge, Abgänge und Transfers der Saison 2026/27

Altona 93 II
Trainer: Philipp Körner, Marco Heskamp
Zugänge: keine
Abgänge: Peer Ewerbeck (Altona 93), Herman Papst (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Florian Beckert (SC Nienstedten)

Eimsbütteler TV II
Trainer: Tjorben Becker
Zugänge: keine
Abgänge: Lukas Raphael (USC Paloma), Hamza Mohamed Mahmoud Elgamal (Escheburger SV), Kalle Bensch (SC Victoria), Bartek Gosciniak (Buxtehuder SV)

Eintracht Lokstedt
Trainer: Anto Josipovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Alsterbrüder
Trainer: Benjamin Voß
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Elmshorn
Trainer: Seyhmus Atug
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC St. Pauli III
Trainer: Marius Breuch, Christian Köpke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Union Tornesch
Trainer: Martin Schwabe
Zugänge: Finn-Marco Lux (SC Victoria II), Frederic Poll (SV Rugenbergen II), Jannik Swennosen (SC Victoria Ü32), Jonas Helmut Reimer Kock (FC Union Tornesch II), Jonathan Hüneburg (TuS Holstein Quickborn), Merd Marhan (SV Rugenbergen II), Moritz Eric Brandis (SV Halstenbek-Rellingen), Yannick Ehlers (Holsatia Elmshorn im EMTV)
Abgänge: Philipp Klaus Ehlers (Karriereende), Raphael Friederich (Karriereende), Adrian Ghadimi Nouran (Karriereende), Sverre Dittmann (Karriereende), Maximilian Hartmann (Karriereende), Joel Justin Broyer (TSV Sparrieshoop), Jean Daniel Kodjo God Love Atohoun (TuS Osdorf), Dennis Lebedinski (Pausiert), Jamie Ladiges (Pausiert), Philip Niklas Kuschka (Pausiert), Onur Tiryaki (TSV Sparrieshoop), Linus Maximilian Schmitt (FC Teutonia 05 Ottensen)

Hetlinger MTV
Trainer: Hakan Yavuz
Zugänge: keine
Abgänge: Jan Rode (SC Viola Haarentor)

HSV Barmbek-Uhlenhorst
Trainer: Michael Koss
Zugänge: Dennis Bergmann (SC Victoria), Paul Matthis Fröhlich (SC Victoria), Raoul Bouveron (HEBC Hamburg), Anton Ludolf Johann Graf von und zu Westerholt U. Gysenberg (FC Süderelbe), Herman Papst (Altona 93 II), Eunhyeok Kim (FC Eintracht Norderstedt), Pascal Patrick Eggert (Lüneburger SV), Leon Haktan Kaan Önal (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Timur Kilinc (HSV Barmbeck-Uhlenhorst U19), Erik Mädler (Vereinslos)
Abgänge: Muhammed Güner (SV Krupunder/Lohkamp), Christian David Bento Waldheim (SC Condor Hamburg), Nils Erik Hagener (SC Victoria II), Yannik Lux (Karriereende)

SC Nienstedten
Trainer: Robin Graupner
Zugänge: Florian Beckert (Altona 93 II)
Abgänge: keine

SSV Rantzau Barmstedt
Trainer: Tobias Fred Thiede
Zugänge: Slobodan Vujovic (FK Nikola Tesla), Ben Dreger (FC Fetih-Kisdorf), Michel Cords (SV Lieth)
Abgänge: Jonas Cordts (KSV Vatan Sport)

SV Halstenbek-Rellingen
Trainer: Marcel Jobmann
Zugänge: Jannik Arnold (VfR Horst), Dario Ivanko (Vereinslos)
Abgänge: Moritz Eric Brandis (FC Union Tornesch)

SV Rugenbergen
Trainer: Thomas Seeliger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Germania Schnelsen
Trainer: Patrick Hessmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Osdorf
Trainer: Bennet Krause
Zugänge: Jean Daniel Kodjo God Love Atohoun (FC Union Tornesch)
Abgänge: Stefan Agyare (FC Teutonia 05 Ottensen)

USC Paloma II
Trainer: Lukas Skwiercz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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