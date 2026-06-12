Landesliga Hammonia: alle Zugänge und Abgänge - das Update Alle Transfers der Landesliga Hammonia zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine - Stand: 12. Juni 2026. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Transfers in der Übersicht. – Foto: Imago Images

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Landesliga Hammonia zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Stand: 12. Juni 2026.

Eintracht Lokstedt

Trainer: Anto Josipovic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Alsterbrüder

Trainer: Benjamin Voß

Zugänge: keine

Abgänge: keine



