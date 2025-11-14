Landesliga: Hackenheimer wollen Zitterpartie vermeiden

Hackenheim/Winterbach. Der FC Schmittweiler-Callbach hat es vorgemacht, sich mit drei Siegen am Stück aus der Abstiegszone der Landesliga West gezogen und sich einen Platz im oberen Tabellen-Mittelfeld erkämpft. Der TuS Hackenheim und der SV Winterbach wollen das nachmachen. Die Krux: Der SV muss zum Rückrundenauftakt am Sonntag (15.15 Uhr) just in Schmittweiler bei der Elf von Murat Yasar antreten. Das Team vom Felseneck hat es da vermeintlich leichter: Um 15.30 Uhr wird das Heimspiel gegen Schlusslicht SV Hinterweidenthal angepfiffen.

TuS-Spielertrainer Tim Hulsey sieht in der Aufgabe Parallelen zum vergangenen Heimspiel seiner Mannschaft gegen Winterbach (Endstand 2:1). Da habe sein Team eine gute Struktur gehabt, sich viele Torchancen erarbeitet und "seit langem wieder eine gute Partie abgeliefert." Die 4-3-3-Ausrichtung der Gegner sei eine Sache, die der Sturmführer (hier Elias Pfenning, dort Felix Burkhard) eine andere. "Die Typen sind ähnlich, die Herangehensweise insgesamt ist es auch", sagt er. Hulsey wünscht sich, dass es gelingt, die Partie einen Tick früher zu entscheiden, nicht zittern zu müssen, Ruhe in die eigenen Aktionen zu bekommen.

"Natürlich ist ein Dreier das Ziel, um Luft nach unten zu bekommen, auch wenn ich nicht gerne auf die Tabelle schaue", sagt er, vorbehaltlich der zwar wahrscheinlichen, aber immer noch nicht endgültig zugeschriebenen Zähler aus der Begegnung in Bundenthal, die beim Stand von 1:0 für den TuS wegen des Angriffs eines Bundenthaler Akteurs gegen den Referee vorzeitig abgebrochen worden war. Gegen Hinterweidenthal jedenfalls sei es wichtig, ans Maximum zu gehen und den Grundstein zu legen, den Schritt ins gesicherte Mittelfeld zu machen. Dabei helfen können voraussichtlich wieder Michael Gilles und Julius Oertel. Jörg Maier muss wahrscheinlich passen.

"Einige sind erkältet, andere haben Wehwehchen"

Winterbachs Trainer Torben Scherer will zurück aus der kleinen Ergebniskrise, die sein Team nach dem Zwischenhoch zuletzt durchmachen musste. Zuletzt gab es drei Auswärtspleiten in Folge, die zu Hause mit zwei Remis nicht wettgemacht werden konnten. Wer am Sonntag bei der „Krisenbewältigung“ helfen kann, stand am Donnerstag noch nicht fest. "Alles ist noch offen, einige sind erkältet, andere schlagen sich mit kleineren Wehwehchen rum", sagt der 36-Jährige. Am Ende könnte die Elf ähnlich aussehen wie in Hackenheim.

Das Hinrundenspiel gegen Schmittweiler-Callbach war der Auftakt für die Elf vom Felsen ins "Abenteuer Landesliga". Damals waren die Gäste klar besser, siegten völlig verdient 3:0. "Jetzt können wir zeigen, wie viel wir in den letzten Monaten dazugelernt haben", sagt Torben Scherer und will natürlich etwas mitnehmen, "auch wenn die Leistungskurve beider Mannschaften aktuell eher gegenläufig ist."

Natürlich kenne man sich, natürlich freue man sich auf das Derby. "Wir müssen es nur schaffen, weniger Fehler zu machen." Dann sei etwas möglich. Es gelte eben, Kleinigkeiten zu ändern und den roten Faden, der sich auf negative Weise durch die letzten Wochen hindurch gezogen habe, in die richtige Richtung zu biegen. Eine große Unbekannte sind dabei die Platzverhältnisse.





