Die Landesliga-Mannschaften steigen in die Vorbereitung ein.
Die Landesliga-Mannschaften steigen in die Vorbereitung ein. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Landesliga, Gruppe 2: So läuft die Winter-Vorbereitung

Das ist der Winter-Fahrplan der Mannschaften aus der Landesliga, Gruppe 2.

Es ist Winterpause. Die Mannschaften der Landesliga, Gruppe 2, genießen gerade ein paar trainingsfreie Tage, ehe es nach dem Jahreswechsel gleich in die Vorbereitung auf die Rückrunde geht. In dieser stehen zahlreiche Testspiele im Kalender und für einige Teams geht es auch noch in die Halle. Wir haben den kompakten Überblick der Winter-Vorbereitung für euch.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Die Rückrunde in der Landesliga, Gruppe 2, startet am Freitag, den 30. Januar, mit der Partie zwischen Viktoria Goch und den Sportfreunden Hamborn 07.

1. FC Lintfort

  • FR, 9. Januar, 19.30 Uhr - SC 1920 Oberhausen (A)
  • SO, 11. Januar, 13.30 Uhr - FC Büderich (A)
  • DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - SC St. Tönis (H)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - VfL Repelen (H)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - TuRU Düsseldorf (A)

DJK Blau-Weiß Mintard

  • SA, 27. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Mülheim
  • FR, 2. Januar, 19.30 Uhr - SV Sodingen (H)
  • MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - SV Burgaltendorf (H)
  • SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - Westfalia Herne (A)
  • DI, 13. Januar, 20 Uhr - 1. FC Wülfrath (H)
  • SA, 17. Januar, 15.30 Uhr - DJK Adler Union Frintrop (A)
  • SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - GSG Duisburg (A)

DJK Sportfreunde Katernberg

  • Keine Testspiele bekannt.

ESC Rellinghausen

  • DI, 6. Januar, 19 Uhr - ETB Schwarz-Weiß Essen U19 (H)
  • SO, 11. Januar, 14.30 Uhr - FSV Vohwinkel (H)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - Ratingen 04/19 (A)
  • DI, 20. Januar, 19 Uhr - SC Velbert (H)
  • SO, 25. Januar, 14.30 Uhr - FC Kosova Düsseldorf (H)
  • DI, 27. Januar, 19 Uhr - SV Union Velbert (H)

FC Kray

  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - SpVgg Steele (H)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - SV Sodingen (H)

GSV Moers

  • SA, 3. Januar - Hallenstadtpokal Moers
  • SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - SG Unterrath (A)
  • SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - 1. FC Kleve (H)

Mülheimer FC 97

  • SA, 27. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Mülheim
  • SA, 17. Januar, 13 Uhr - Fatihspor Essen (A)
  • MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - Duisburger FV 08 (A)

PSV Wesel

  • DO, 8. Januar, 19.30 Uhr - Sportfreunde Lowick (A)
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - Spvgg Sterkrade 06/07 (A)
  • SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (A)

Rhenania Bottrop

  • FR, 9. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Bottrop
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - SC 1920 Oberhausen (A)
  • SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - Duisburger SV 1900 (A)
  • SA, 14. Februar, 17 Uhr - Erler SV (A)

SC Werden-Heidhausen

  • DI, 6. Januar, 19.30 Uhr - SuS Haarzopf (H)
  • SA, 17. Januar, 16 Uhr - Spvgg Sterkrade 06/07 (H)
  • SA, 24. Januar, 14.30 Uhr - SC Velbert (H)

SG Essen-Schönebeck

  • SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - SV Fortuna Bottrop (A)
  • MI, 14. Januar, 19 Uhr - SpVg Schonnebeck (A)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - 1. FC Styrum (H)
  • DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - SV Genc Osman (A)
  • SO, 25. Januar, 13.15 Uhr - 1. Spvg Solingen-Wald (H)

Sportfreunde Hamborn 07

  • SA, 10. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Duisburg
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - Viktoria Buchholz (A) - Kreispokal
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - Duisburger FV 08 (A)

Sportfreunde Niederwenigern

  • MI, 14. Januar, 20 Uhr - TuSEM Essen (H)
  • SO, 18. Januar, 15.15 Uhr - SuS Haarzopf (H)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - SC Obersprockhövel (A)

SV Budberg

  • SO, 4. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Rheinberg
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - VfL Repelen (H)
  • SO, 18. Januar, 13 Uhr - OSV Meerbusch (H)
  • FR, 23. Januar, 20 Uhr - FC Neukirchen-Vluyn (H)
  • SO, 25. Januar, 16 Uhr - Rot-Weiss Essen II (A)

SV Scherpenberg

  • SA, 3. Januar - Hallenstadtpokal Moers
  • DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - SV Sonsbeck (A)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - VfB Homberg (A)
  • MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - TuRU Düsseldorf (A)
  • SO, 25. Januar, 16 Uhr - SV Biemenhorst (H)

VfB Bottrop

  • SA, 10. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Bottrop
  • SA, 10. Januar, 15 Uhr - VfL Rhede (A)
  • DI, 20. Januar, 19.30 Uhr - SV Dorsten-Hardt (A)
  • SO, 25. Januar, 15.15 Uhr - Erler SV (A)
  • SA, 14. Februar, 14 Uhr - Rot-Weiß Deuten (A)

VfB Speldorf

  • SO, 28. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Mülheim
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - Ratingen 04/19
  • FR, 16. Januar, 19.30 Uhr - TuS Mündelheim (A) - Kreispokal
  • FR, 23. Januar, 18.45 Uhr - MSV Duisburg U19 (A)
  • SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - SG Unterrath (A)

Viktoria Goch

  • SA, 10. Januar, 12 Uhr - DJK Adler Union Frintrop (H)
  • SA, 17. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Goch
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr - TSV Weeze (A)
  • SA, 24. Januar, 13.30 Uhr - Blau-Weiß Dingden (H)

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

