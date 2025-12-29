Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Landesliga-Mannschaften steigen in die Vorbereitung ein. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services
Landesliga, Gruppe 2: So läuft die Winter-Vorbereitung
Das ist der Winter-Fahrplan der Mannschaften aus der Landesliga, Gruppe 2.
Es ist Winterpause. Die Mannschaften der Landesliga, Gruppe 2, genießen gerade ein paar trainingsfreie Tage, ehe es nach dem Jahreswechsel gleich in die Vorbereitung auf die Rückrunde geht. In dieser stehen zahlreiche Testspiele im Kalender und für einige Teams geht es auch noch in die Halle. Wir haben den kompakten Überblick der Winter-Vorbereitung für euch.
Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
Die Rückrunde in der Landesliga, Gruppe 2, startet am Freitag, den 30. Januar, mit der Partie zwischen Viktoria Goch und den Sportfreunden Hamborn 07.
1. FC Lintfort
FR, 9. Januar, 19.30 Uhr - SC 1920 Oberhausen (A)
SO, 11. Januar, 13.30 Uhr - FC Büderich (A)
DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - SC St. Tönis (H)
SO, 18. Januar, 15 Uhr - VfL Repelen (H)
SO, 25. Januar, 15 Uhr - TuRU Düsseldorf (A)
DJK Blau-Weiß Mintard
SA, 27. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Mülheim
FR, 2. Januar, 19.30 Uhr - SV Sodingen (H)
MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - SV Burgaltendorf (H)
SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - Westfalia Herne (A)
DI, 13. Januar, 20 Uhr - 1. FC Wülfrath (H)
SA, 17. Januar, 15.30 Uhr - DJK Adler Union Frintrop (A)