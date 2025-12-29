Landesliga, Gruppe 2: So läuft die Winter-Vorbereitung

Es ist Winterpause. Die Mannschaften der Landesliga, Gruppe 2, genießen gerade ein paar trainingsfreie Tage, ehe es nach dem Jahreswechsel gleich in die Vorbereitung auf die Rückrunde geht. In dieser stehen zahlreiche Testspiele im Kalender und für einige Teams geht es auch noch in die Halle. Wir haben den kompakten Überblick der Winter-Vorbereitung für euch.