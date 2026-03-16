Landesliga: Gleich drei schwere Schicksale zum Start ins neue Jahr

– Foto: Thomas Nast

Nein, an die Landesliga-Partie beim TSV Bad Boll erinnert sich beim TSGV Waldstetten niemand gerne zurück. Dass die Mannschaft von Patrick Krätschmer am Ende „nur“ 2:2 gespielt hat, war in diesem Zusammenhang die insgesamt unwichtigste Nachricht.

„Einigermaßen schnell“ bedeutet aber dennoch rund fünf bis sechs Wochen Pause. Die Verletzung ist unmittelbar über dem Sprunggelenk. „Ich habe ein Knacken gehört“, erinnert sich Heinzmann noch genau an die Situation. Tim Schraml dürfte in den kommenden Wochen häufiger nach hinten rücken.

Marc Heinzmann, seit Jahren in der Innenverteidigung der Waldstetter aktiv, verletzte sich in dieser Partie schwer. Bei einer Vorwärtsverteidigung, bei der er den Ball noch an seinen Mitspieler weiterspielen konnte, blieb er im Bad Boller Kunstrasen hängen und brach sich das Wadenbein. „Es ist dumm gelaufen. Glück im Unglück aber, dass es kein komplizierter Bruch ist“, sagte Heinzmann nur wenige Tage danach, als der erste Schock verdaut war. „Die zwei Knochenenden sind in der Position geblieben und somit hoffe ich, dass die Genesung einigermaßen schnell verlaufen wird“, zeigte sich Heinzmann schon wieder reflektiert.

Zur Genesung kann er nicht viel beitragen. Der Fuß muss einigermaßen ruhig gehalten werden und die Knochen müssen von selbst wieder zusammenwachsen. Humpelnd kann er sich bereits wieder fortbewegen, beschränkt sich allerdings auf das Nötigste. In dieser Woche werde er noch einen Physiotherapeuten aufsuchen, um zu schauen, ob die Bänder unverletzt geblieben sind. Am Sonntag war er sogar schon wieder zu Besuch beim 1:0-Heimerfolg gegen den FV Neuhausen. Damit nicht genug: Für Heinzmann kam Simon Fröhlich in die Partie, der in den vergangenen Jahren immer wieder zum Einsatz kam, wenn das Personal ausging.

Eigentlich hatte Fröhlich seine aktive Karriere längst an den Nagel gehängt, ist aber selbst als Stand-by-Spieler immer noch ein starker Rückhalt – und vor allem fit genug. Ohne Einwirkung des Gegners verletzte er sich kurz vor dem Schlusspfiff in Bad Boll. Diagnose: Riss der Achillessehne. „Das war ein Tag zum Vergessen, Simon tut mir unendlich leid. Wir beide sind in Kontakt“, schickt Heinzmann Grüße an seinen Ex-Mannschaftskameraden, der eigentlich nur aushelfen wollte. Fröhlich ist in der Zwischenzeit erfolgreich operiert worden. Bei ihm dürfte die Genesung deutlich länger andauern, der erfahrene Defensivmann rechnet mit vier bis fünf Monaten, ehe alles wieder in Ordnung ist.

Unabhängig von dieser Partie in Bad Boll gibt es weitere schlechte Nachrichten beim TSGV: Jonas Kurz, ebenfalls ein Kandidat für die hintere Reihe der Waldstetter, wird längerfristig ausfallen. Bei ihm ist eine alte Knieverletzung wieder aufgebrochen, die in den kommenden Wochen zunächst genau untersucht werden muss. Es steht aber bereits jetzt fest: In dieser Saison wird Kurz nicht mehr kicken können.

Sportlich gesehen sind das enorme Rückschläge für die Mannschaft des TSGV, was jedoch zweitrangig ist. Wichtiger als die sportliche Situation ist die Gesundheit der Spieler – und dass es ihnen schnell wieder besser geht, darin sind sich alle einig in Waldstetten.