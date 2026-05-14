Landesliga-Gipfeltreffen: Löchgau bittet Rutesheim unter Flutlicht

– Foto: Herbert Schürl

Am 27. Spieltag der Landesliga, Staffel 1, rückt die Saison in eine Phase, in der jede Partie schwerer wiegt als drei Punkte. Vorne liefern sich SKV Rutesheim und FV Löchgau den erwarteten Zweikampf um Meisterschaft und Direktaufstieg, dahinter versucht SG Schorndorf den Anschluss zu halten. Im Keller ist noch niemand gerettet. SGM Krumme Ebene am Neckar und SV Kaisersbach brauchen beinahe schon ein Wunder, doch auch für die Teams davor ist die Gefahr noch nicht endgültig gebannt. Es ist ein Spieltag mit großem Druck, klaren Fronten und jeder Menge Emotionen.

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Morgen, 19:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau SKV Rutesheim Rutesheim 19:00 live PUSH

Mehr Spitzenspiel geht kaum: FV Löchgau empfängt den Tabellenführer SKV Rutesheim – Zweiter gegen Erster, 59 gegen 62 Punkte. Beide Teams kommen mit Offensivwucht in dieses Duell. Löchgau gewann zuletzt 5:2 in Pleidelsheim, Rutesheim setzte sich 5:2 gegen Ilshofen durch. Die Ausgangslage ist damit glasklar: Gewinnt Rutesheim, wächst der Vorsprung auf fünf Punkte. Gewinnt Löchgau, schrumpft der Abstand auf ein einziges Zählerchen. Dieses Spiel ist mehr als nur ein direktes Duell um Tabellenpunkte. Es ist ein Härtetest für Nerven, Reife und Titelwillen. Löchgau kann mit einem Heimsieg das Rennen neu entfachen, Rutesheim dagegen die Tür zum Aufstieg weiter aufstoßen. Viel zugespitzter kann ein Spitzenspiel Ende Mai kaum sein.

Sport-Union Neckarsulm musste zuletzt beim 0:1 in Leonberg/Eltingen einen Dämpfer hinnehmen und steht mit 38 Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld. Die Mannschaft braucht einen Sieg, um nicht noch tiefer in die unruhige Zone hineingezogen zu werden. Satteldorf holte gegen Schorndorf ein 1:1 und steht mit 28 Punkten deutlich näher an den gefährlichen Plätzen. Für die Gäste ist das ein Spiel mit echtem Gewicht. Ein Punktgewinn in Neckarsulm könnte enorm wertvoll sein, eine Niederlage würde den Druck weiter erhöhen. Neckarsulm hat sportlich die bessere Ausgangsposition, aber gerade solche Spiele gegen abstiegsbedrohte Gegner sind oft unangenehm, zäh und emotional aufgeladen. ---

TSV Heimerdingen 1910 kam zuletzt bei der SGM Krumme Ebene am Neckar nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste damit die Chance, sich weiter Luft nach unten zu verschaffen. Mit 35 Punkten steht Heimerdingen auf Rang zehn, aber Sicherheit sieht anders aus. SV Leonberg/Eltingen reist nach dem 1:0 gegen Neckarsulm mit Rückenwind und 38 Punkten an. Die Gäste können mit einem weiteren Erfolg einen großen Schritt in Richtung sorgenfreier Schlussphase machen. Heimerdingen wiederum weiß, dass Heimspiele in dieser Tabellenregion besonders kostbar sind. Es ist ein Duell zweier Teams, die nicht mehr ganz tief drinstecken, aber noch lange nicht frei aufspielen können. Genau das verleiht dieser Partie ihre Spannung. ---

Sa., 16.05.2026, 15:30 Uhr TSV Ilshofen Ilshofen SV Kaisersbach Kaisersbach 15:30 PUSH

Für TSV Ilshofen war das 2:5 in Rutesheim ein Rückschlag, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen der Roten Karte vor der Pause. Mit 42 Punkten ist Ilshofen zwar Vierter, doch nach oben droht der Anschluss abzureißen. Gegen SV Kaisersbach ist deshalb eine klare Reaktion gefragt. Die Gäste feierten mit dem 5:1 gegen Weinstadt einen wuchtigen Hoffnungsschimmer, bleiben mit 18 Punkten aber tief im Keller. Kaisersbach braucht weiter dringend Siege, um das Wunder überhaupt denkbar zu halten. Gerade das macht diese Partie gefährlich für Ilshofen: Der Favorit steht unter Zugzwang, der Außenseiter kommt mit neuem Mut und nichts mehr zu verlieren. ---

Sa., 16.05.2026, 15:30 Uhr TSG Öhringen Öhringen TSV Crailsheim Crailsheim 15:30 PUSH

TSG Öhringen holte beim 1:1 in Schwäbisch Hall einen Punkt und steht mit 41 Zählern weiter in Reichweite der oberen Plätze. Ganz nach vorne dürfte es schwer werden, doch die Saison bleibt stark genug, um noch mit Nachdruck nachzulegen. Zuhause gegen TSV Crailsheim zählt deshalb nur ein Sieg. Crailsheim verlor zuletzt 1:3 gegen TV Oeffingen und steckt mit 33 Punkten in einer unangenehmen Lage. Die Mannschaft braucht Abstand nach unten, darf sich aber in Öhringen keinen schwachen Auftritt erlauben. Für die Gastgeber ist es ein Spiel um den Anschluss nach oben, für die Gäste eines gegen die Unruhe von unten. Diese gegensätzlichen Ziele versprechen einen spannenden Nachmittag. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene 15:00 PUSH

TV Oeffingen hat mit dem 3:1 in Crailsheim ein wichtiges Zeichen gesetzt und sich auf 35 Punkte verbessert. Der Blick nach unten ist trotzdem noch nicht entspannt genug, um nachzulassen. Ein Heimsieg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar wäre deshalb enorm wichtig, um den Abstand auf die Abstiegszone zu vergrößern. Für die SGM Krumme Ebene am Neckar ist die Lage dramatisch. Das 0:0 gegen Heimerdingen brachte zwar einen Punkt, aber mit 16 Zählern bleibt nur wenig Raum für Hoffnung. Jeder weitere Spieltag ohne Sieg macht die Mission Klassenerhalt fast unmöglich. Oeffingen ist favorisiert, doch für die Gäste ist es längst jedes Wochenende ein kleiner Überlebenskampf. ---

SG Weinstadt erlebte beim 1:5 in Kaisersbach einen bitteren Nachmittag und steht nun nur noch bei 34 Punkten. Gerade defensiv wirkte die Mannschaft erschreckend anfällig. Zuhause gegen SSV Schwäbisch Hall braucht es nun eine sichtbare Antwort, denn die Tabelle lässt keinen Raum für Nachlässigkeit. Schwäbisch Hall kam gegen Öhringen nicht über ein 1:1 hinaus und steht mit 38 Punkten leicht besser da. Die Gäste können mit einem Auswärtssieg einen großen Schritt in Richtung gesicherter Mittelfeldzone machen. Für Weinstadt geht es dagegen um viel mehr als nur Wiedergutmachung: Es geht darum, die Saison nicht noch in eine echte Abstiegsangst kippen zu lassen. ---

SG Schorndorf ließ beim 1:1 in Satteldorf Punkte liegen und musste zudem eine Rote Karte hinnehmen. Mit 47 Punkten ist die Mannschaft zwar weiter Dritter, doch nach vorne wird die Luft dünner. Gegen GSV Pleidelsheim braucht Schorndorf deshalb einen Heimsieg, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht endgültig zu verlieren. Pleidelsheim kassierte beim 2:5 gegen Löchgau die nächste Niederlage und bleibt bei 28 Punkten hängen. Die Lage ist ernst, auch wenn rechnerisch noch vieles offen ist. Für die Gäste ist jeder Punkt inzwischen Gold wert. Schorndorf hat die bessere Tabelle, Pleidelsheim den größeren Druck. Gerade solche Spiele werden im Saisonendspurt oft zu Nervenproben.