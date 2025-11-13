 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Landesliga-Gipfeltreffen: Besteht der TSV Köngen beim 1. FC Eislingen?

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der 14. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, bringt ein Gipfeltreffen an der Spitze und mehrere Duelle mit unmittelbarer Wirkung auf das enge Mittelfeld. Während TSV Köngen und 1. FC Eislingen um die Pole ringen, suchen formstarke Verfolger nach Anschluss – unten zählen Kompaktheit und die Fehlerquote doppelt.

---

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
19:30

TSV Bernhausen empfängt TSVgg Plattenhardt – Vierter mit 27 Punkten gegen den Elften mit 14 Zählern. Die Gastgeber bringen Konstanz und 32:19 Tore mit, der Aufsteiger setzt auf tiefe Ordnung und effiziente Umschaltmomente.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
14:30live

SV Waldhausen trifft auf TV Echterdingen – Sechster (24 Punkte, 20:19) gegen Vierzehnter (9 Punkte). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, der Absteiger braucht Disziplin in der Restverteidigung, um im Spiel zu bleiben.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
14:30

SC Geislingen misst sich mit TSV Ehningen – Dreizehnter (13 Punkte) gegen Fünfter (24 Punkte, 34:17). Der Favorit bringt mehr Durchschlagskraft, die Gastgeber setzen auf kompakte Zonen und Standards.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
14:30

VfL Sindelfingen spielt gegen TSGV Waldstetten – Siebter (22 Punkte) gegen Dritten (28 Punkte, 32:18). Wer das Zentrum kontrolliert und die Flügel sauber bindet, setzt das Signal Richtung Spitzenfeld.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
14:30

Der 1. FC Eislingen empfängt TSV Köngen – Zweiter (28 Punkte, 36:18) gegen Spitzenreiter (32 Punkte, 29:17). Kleiner Abstand, großes Gewicht: Kontrolle der Halbräume und Effizienz im letzten Drittel dürften entscheiden.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
14:30

TSV Bad Boll trifft auf FV Sportfreunde Neuhausen – beide mit 20 Punkten, 22:22 gegen 30:26 Tore. Es deutet sich ein enges Spiel an, in dem Standards und Umschalttempo die Waage kippen können.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
14:30

MTV Stuttgart spielt gegen FV Sontheim/Brenz – Fünfzehnter (7 Punkte) gegen Schlusslicht (0 Punkte, 4:43). Für beide ist es ein Richtungsduell, in dem Fehlervermeidung und der erste Treffer überproportional wirken.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
15:00

GSV Maichingen empfängt SV Böblingen – Zwölfter (13 Punkte) gegen Achter (20 Punkte, 30:15). Der Gast bringt die klarere Statik mit, die Heimelf braucht ruhige Aufbauphasen und saubere zweite Bälle.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 013.11.2025, 14:30 Uhr
Timo BabicAutor