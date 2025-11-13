Landesliga-Gipfeltreffen: Besteht der TSV Köngen beim 1. FC Eislingen?

TSV Bernhausen empfängt TSVgg Plattenhardt – Vierter mit 27 Punkten gegen den Elften mit 14 Zählern. Die Gastgeber bringen Konstanz und 32:19 Tore mit, der Aufsteiger setzt auf tiefe Ordnung und effiziente Umschaltmomente.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
SV Waldhausen trifft auf TV Echterdingen – Sechster (24 Punkte, 20:19) gegen Vierzehnter (9 Punkte). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, der Absteiger braucht Disziplin in der Restverteidigung, um im Spiel zu bleiben.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
SC Geislingen misst sich mit TSV Ehningen – Dreizehnter (13 Punkte) gegen Fünfter (24 Punkte, 34:17). Der Favorit bringt mehr Durchschlagskraft, die Gastgeber setzen auf kompakte Zonen und Standards.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Sindelfingen spielt gegen TSGV Waldstetten – Siebter (22 Punkte) gegen Dritten (28 Punkte, 32:18). Wer das Zentrum kontrolliert und die Flügel sauber bindet, setzt das Signal Richtung Spitzenfeld.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
Der 1. FC Eislingen empfängt TSV Köngen – Zweiter (28 Punkte, 36:18) gegen Spitzenreiter (32 Punkte, 29:17). Kleiner Abstand, großes Gewicht: Kontrolle der Halbräume und Effizienz im letzten Drittel dürften entscheiden.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Bad Boll trifft auf FV Sportfreunde Neuhausen – beide mit 20 Punkten, 22:22 gegen 30:26 Tore. Es deutet sich ein enges Spiel an, in dem Standards und Umschalttempo die Waage kippen können.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
MTV Stuttgart spielt gegen FV Sontheim/Brenz – Fünfzehnter (7 Punkte) gegen Schlusslicht (0 Punkte, 4:43). Für beide ist es ein Richtungsduell, in dem Fehlervermeidung und der erste Treffer überproportional wirken.
So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
GSV Maichingen empfängt SV Böblingen – Zwölfter (13 Punkte) gegen Achter (20 Punkte, 30:15). Der Gast bringt die klarere Statik mit, die Heimelf braucht ruhige Aufbauphasen und saubere zweite Bälle.