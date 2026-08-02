Landesliga: Gimbsheim und Wormatia starten mit Auftaktsiegen

Der Gimsbheimer Offensivspieler Reda Chkifa (schwarzes Trikot), hier im Duell mit Thiemo Stavridis, traf gegen Ingelheim vom Elfmeterpunkt. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Gimbsheim/Worms. Sowohl der SV Gimbsheim als auch die zweite Mannschaft des VfR Wormatia Worms sind mit Siegen in die neue Landesliga-Saison gestartet. Während die Altrheiner die Punktspiel-Premiere von Trainer-Routinier Ali Cakici bei der SpVgg. Ingelheim mit einem 3:1-Erfolg verdarben, steht Wormatia II nach einem 6:0 über Aufsteiger SKC Barbaros sogar auf dem ersten Tabellenplatz, gemeinsam mit dem FC Speyer, der mit dem gleichen Resultat den SV Kirchheimbolanden bezwang. Die TSG Pfeddersheim holt ihre Auftaktpartie beim SVW Mainz am 20. August nach.

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Dass beim SVG vier Neuzugänge und der A-Jugendliche Pascal Blasczyk auf der Linksverteidiger-Position in der Startelf standen, war dem dominanten Spiel der Platzelf nicht anzumerken. Gerade in der ersten Halbzeit dominierten die Gimbsheimer die Partie, erarbeiteten sich einige Chancen und ließen hinten nichts zu. Lohn der Mühen: Diyar Yildiz erzielte das 1:0. In der 16. Minute wurde der vom FSV Schifferstadt gekommene Offensivspieler frei gespielt, machte im Strafraum dann noch mal zwei Schlenker, ehe ihm der Ball auf dem richtigen Fuß lag. Sein Schuss ins kurze Eck bedeutete die Führung. „Das ist dann das Gefährliche an solchen Spielen. Trotz Überlegenheit machst du nur ein Tor“, schwante SV-Trainer Steven Jones Böses. Und tatsächlich: Mit der ersten Chance im Spiel gelang den Rotweinstädtern in der 54. Minute der Ausgleich durch Leon Reitemeyer. Nach einem langen Ball landete sein Chip hinter SV-Keeper Niklas Radmacher in den Maschen. „Das kam aus dem Nichts“, fand Jones, den die Reaktion seiner Mannschaft in der Folge aber beeindruckte: „Da haben wir uns reif verhalten, sind nicht nervös geworden und haben weiterhin das Spiel kontrolliert.“ Sein Gegenüber Cakici interpretierte diese Phase anders: „Nach dem 1:1 waren die geschockt, darauf hatten wir gehofft. Wir waren daraufhin drauf und dran das Spiel an uns zu reißen.“ Tatsächlich dauerte es aber nur vier Minuten, ehe Gimbsheim Reda Chkifa die Platzelf wieder in Führung bringen konnte. Vom Elfmeterpunkt ließ er dem Ingelheimer Torwart Fabian Haas keine Chance. Vorausgegangen war ein klares Foul an Stürmer Dominick Schwarz. Der ganz große Auftritt des Rückkehrers aus Pfeddersheim folgte in der 81. Minute, als ein Distanzschuss von Schwarz unhaltbar im Winkel landetete – die Vorentscheidung. Davor und danach gehörte die Bühne fast ausschließlich dem eingewechselten Adriano Fragomeli, der sich gleich mehrere Chancen erarbeitete oder für seine Mitspieler, darunter seinen Bruder Piero (85.), Chancen kreierte. Jones: „Adriano ist einfach eine Waffe. Gerade wenn du führst, ist er mit seiner Geschwindigkeit kaum zu halten.“ Letztlich blieben die Mühen Fragomelis fruchtlos, trotzdem war der Sieg des SV am Ende verdient. Das fand auch Ingelheim-Coach Cakici: „Wenn man das gesamte Spiel sieht, ja. Der Sieg für Gimbsheim ist verdient.“