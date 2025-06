Landesliga: Gimbsheim ist stolz auf die Runde

Hassia Bingen – SV Gimbsheim 2:4 (1:2). – Beim Absteiger Hassia Bingen zeigten sich die Gimbsheimer wieder von ihrer besten Seite. Vor 90 Zuschauern brachte Adriano Fragomeli die Truppe von Cheftrainer Steven Jones frühzeitig mit 1:0 (7.) in Front. Dann gab es Elfmeter für die Gimbsheimer. Luis Zaguhn verwandelte sicher zum 2:0 (21.). Das Spiel schien eine klare Angelegenheit für den SV zu werden. Doch das Ligaschlusslicht bäumte sich noch einmal auf. Gabriel Martin gelang kurz vor der Halbzeitpause das 1:2 (44.) und der Binger sorgte dann nach einer knappen Stunde sogar für das 2:2 (56.). Danach kamen die Gimbsheimer allerdings wieder besser ins Spiel. Fragomeli (82.) und Yasin Yilidz (87.) sorgten mit ihren Toren in der Schlussphase für einen verdienten 4:2-Sieg der Jones-Truppe, die die Spielzeit 2024/25 mit 64 Punkten auf dem sehr ordentlichen vierten Tabellenplatz beendete. „Wir können stolz auf die Runde sein“, zog Coach Jones ein überaus positives Saisonfazit.

SpVgg Ingelheim – VfR Wormatia Worms II 2:2 (0:1). – Die Wormser gingen schon nach zwei Minuten durch einen Fehler des Ingelheimer Torwarts in Führung. Justin Jennewein traf vor 111 Zuschauern zum 1:0 (2.). Die Ingelheimer hatten danach mehr Ballbesitz, doch die Wormatia nahm die Führung mit in die Pause. David Boateng gelang kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 (49.) für Worms. Danach wurde Ingelheimer stärker. Jonas Becker verkürzte auf 1:2 (51.). In der Schlussminute traf Francesco Teodonno noch zum 2:2 (90.). „Schade, dass wir den Vorsprung nicht mehr über die Zeit bringen konnten. Das Ergebnis geht in Ordnung. Es war ein typischer Sommerkick“, befand der Wormser Trainer Konstantin Sawin, der den Spielern den Vorzug gab, die den Verein verlassen werden. Die Wormatia II beendete die Runde mit 43 Punkten auf dem achten Tabellenrang. „Die Mannschaft hat oft gezeigt, dass sie Potenzial hat. Wir haben viel liegen gelassen, es wäre sicher mehr als Rang acht drin gewesen“, sagte Sawin, der in der nächsten Runde A-Jugendtrainer beim TSV Gau-Odernheim wird.