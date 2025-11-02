Landesliga: Gimbsheim in Unterzahl - aber auf Augenhöhe

Büchelberg/Fußgönheim. Am vorletzten Spieltag der Rückrunde kam es im südpfälzischen Bienwald zum Topspiel der Landesliga Ost zwischen Spitzenreiter SV Büchelberg und dem SV Gimbsheim. Die Mannschaft aus dem Wörther Ortsbezirk setzte sich mit 2:0 durch und festigte damit den Platz an der Spitze. Gimbsheim rutscht auf Rang drei hinter Weisenau ab. Im Tabellenkeller teilen sich mit jeweils 11 Punkten aus 14 Spielen die TSG Pfeddersheim und der TuS Neuhausen die Rote Laterne.
Der Notizzettel von Franco De Simone, dem Sportlichen Leiter des ASV, war auch nach dem Schlusspfiff noch ziemlich leer. „In den ersten zwanzig Minuten hatte unser Ronny Krause drei gute Möglichkeiten, die er aber leider nicht macht“, so De Simone. Mehr Torraumszenen hatte er sich nicht notiert. Die Platzelf hatte zwar vor stimmungsvoller Kulisse bis zum Schlusspfiff die Spielkontrolle inne, weitere Chancen ließen die „aufopferungsvoll kämpfenden Gäste“ aber nicht zu. De Simone: „Neuhausen hatte keine einzige Torchance. Aufgrund ihrer Einstellung haben sie sich den Punkt aber trotzdem verdient.“
Trotz der Niederlage war SVG-Trainer Steven Jones nach Schlusspfiff voll des Lobes für seine Mannschaft. „Was wir hier heute gezeigt haben, das war schon geil. Aber natürlich hätten wir gerne etwas mitgenommen.“ Lediglich in der Anfangsphase wirkten die Schwarz-Weißen unsortiert, was mit personellen Problemen zu erklären sei, so Jones. So spielten die Offensivkräfte Peter Bähr und Eric Reil auf den Außenverteidigerpositionen, Stoßstürmer Daniel Gawlik im zentralen Mittelfeld. „In der Anfangsphase waren wir nicht sattelfest, haben dann aber gut ins Spiel gefunden.“ Da hatten die Büchelberger allerdings schon den ersten Treffer markiert: Hasan Coskun (3.) verwertete einen Flankenball zur Führung der Hausherren. Die im Anschluss gleichwertigen Gimbsheimer verpassten den Ausgleich, da der alleine aufs Tor zulaufende Adriano Fragomeli (15.) den Ball knapp am Pfosten vorbeischob. Nach der Ampelkarte für seinen Bruder Piero (40.) schien die Partie entschieden. Jones sagte aber: „Man hat die Unterzahl nicht gemerkt. Das war schon herausragend von den Jungs.“ Fast hätte Ali Alsan (90.) nach Chkifa-Vorlage sogar den Ausgleich erzielt. Stattdessen markierte auf der anderen Seite Lucas Palau das 2:0.