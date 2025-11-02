Der SV Gimbsheim und Piero Fragomeli (rechts), hier zuletzt im Verbandspokal gegen TSV Schott Mainz mit Righteous Vodi, verloren in Büchelberg. Fragomeli sah dabei die Ampelkarte. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Landesliga: Gimbsheim in Unterzahl - aber auf Augenhöhe SV verliert Landesliga-Spitzenspiel in Büchelberg +++ TuS Neuhausen „ermauert" Punkt

Büchelberg/Fußgönheim. Am vorletzten Spieltag der Rückrunde kam es im südpfälzischen Bienwald zum Topspiel der Landesliga Ost zwischen Spitzenreiter SV Büchelberg und dem SV Gimbsheim. Die Mannschaft aus dem Wörther Ortsbezirk setzte sich mit 2:0 durch und festigte damit den Platz an der Spitze. Gimbsheim rutscht auf Rang drei hinter Weisenau ab. Im Tabellenkeller teilen sich mit jeweils 11 Punkten aus 14 Spielen die TSG Pfeddersheim und der TuS Neuhausen die Rote Laterne.

Gestern, 15:00 Uhr ASV Fußgönheim Fußgönheim TuS Neuhausen Neuhausen 0 0 Abpfiff

Der Notizzettel von Franco De Simone, dem Sportlichen Leiter des ASV, war auch nach dem Schlusspfiff noch ziemlich leer. „In den ersten zwanzig Minuten hatte unser Ronny Krause drei gute Möglichkeiten, die er aber leider nicht macht“, so De Simone. Mehr Torraumszenen hatte er sich nicht notiert. Die Platzelf hatte zwar vor stimmungsvoller Kulisse bis zum Schlusspfiff die Spielkontrolle inne, weitere Chancen ließen die „aufopferungsvoll kämpfenden Gäste“ aber nicht zu. De Simone: „Neuhausen hatte keine einzige Torchance. Aufgrund ihrer Einstellung haben sie sich den Punkt aber trotzdem verdient.“ Heute, 16:00 Uhr SV 1950 Büchelberg Büchelberg SV Gimbsheim Gimbsheim 2 0 Abpfiff