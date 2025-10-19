Landesliga: Gimbsheim bricht nach der Pause ein

Worms. Paukenschlag in Offenbach! Der FSV brachte dem als Tabellenführer angereisten SV Gimbsheim eine 4:2-Niederlage bei und verhilft damit dem SV Büchelberg zur schnellen Rückkehr an die Spitze. Während die Formkurve bei Wormatia II weiter nach oben zeigt, ist man in Neuhausen und in Pfeddersheim gefrustet.

Einen Schuss an die Unterkante der Latte von TuS-Akteur Jonas Frey (8.) hatten die Gastgeber hinter der Linie gesehen – das Schiedsrichterteam aber nicht. Stattdessen traf Tobias Riemer (15.) nach einem Standard zur Gästeführung. Kevin Bernhardt (37.) konnte aus dem Gewühl heraus ausgleichen. Nach einer Stunde zwang ein schwacher Rückpass Neuhausen-Torwart Sven Junkert zum Foulspiel – den fälligen Strafstoß konnte er aber parieren. In Unterzahl – Marcel Seibel hatte Gelb-Rot gesehen – brachte Dominik Strohmeier (86.) Phönix in Führung. „Super Annahme, super Drehung, ein tolles Tor“, lobte selbst TuS-Trainer Franz Graber. Der haderte mit Ergebnis und Schiedsrichterleistung, hatte er doch sowohl an Frey als auch an Bernhardt im Spielverlauf elfmeterreife Fouls registriert. Graber: „Am Ende waren wir saft- und kraftlos. Die Gegentore gehen aufs Gemüt.“

Wer in Ingelheim erst zur zweiten Halbzeit kam, hatte nichts verpasst. Nach dem Pausentee war die TSG die stärkere Mannschaft. Besonders auffällig agierte Dominick Schwarz, der im Sturm gefährlich aber zunächst glücklos in Erscheinung trat. In der 80. Minute platzte dann der Knoten. Nach einem Querpass von Artur Reich drückte Schwarz die Kugel zur Gästeführung über die Linie. „Nach einem Konter müssen wir dann das zweite Tor machen, scheitern aber“, ahnte der TSG-Vorsitzende Rolf Emrich schon, dass sich das rächen könnte. Tatsächlich: In der 89. Minute köpfte Jonas Becker nach einem Freistoß unbedrängt zum Ausgleich ein. Emrich: „Ein Stück weit ist das Spiel damit auf den Kopf gestellt. Bei so einer Aktion kurz vor Schluss muss man von unseren erfahrenen Spielern erwarten können, dass die Abwehr steht.“

VfR-Coach Björn Weisenborn sah sein Team zunächst „absolut dominant“. Verdientermaßen trafen Justin Tamon (11.), der nach Foul an Omar Hashem Sayed zum Strafstoß antrat, sowie Emir Kolbüken (32.) zum 2:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel ein bekanntes Bild: Die jungen Wormser fanden kaum Entlastung, verloren viele Bälle und bauten durch teils hektische Aktionen den Gegner auf. Nach dem 1:2-Elfmetertor durch Sven Hoffmann (78.) und der Zeitstrafe für Tim Nagel, der sich über die Strafstoß-Entscheidung aufgeregt hatte, schien der Auswärtssieg in Gefahr. Doch der VfR verteidigte gut und kam auf der anderen Seite nach Kontern zu zahlreichen Chancen. Weisenborn: „Da müssen wir den Gnadenstoß setzen.“ Am Ende reichte es aber auch so zum Dreier.

„Was wir in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben ist nicht erklärbar“, musste sich SV-Co-Trainer Niels Magin eingestehen. Die verdiente Führung durch Ali Aslan (33.) und Adriano Fragomeli (44.), der zudem einmal den Pfosten getroffen hatte, war binnen weniger Minuten weggewischt. Cedrick Wunsch (46., 68.), Sascha Banspach (57.) und Jan Löffelmann (90.) profitierten von fehlender Zuordnung bei den Schwarz-Weißen. Magin: „Das wir so auseinander fallen, das hatten wir noch nicht. Das müssen und können wir schlucken.“





