Landesliga: Gelingt Winterbach und Hackenheim der letzte Schritt? Mit jeweils einem Sieg können der SV Winterbach bei der SG Meisenheim und der TuS Hackenheim zu Hause gegen Bundenthal in der Landesliga West den Klassenerhalt eintüten von Jochen Werner · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Sowohl der SV Winterbach, als auch der TuS Hackenheim können den Ligaverbleib am Wochenende klar machen. – Foto: Sebastian Bohr

Hackenheim/Winterbach. Es könnte sowohl für den TuS Hackenheim als auch für den SV Winterbach das entscheidende Wochenende für den Klassenerhalt in der Landesliga West werden. Klar ist vor dem vorletzten Spieltag, dass beide Mannschaften bei einem Dreier gerettet sind. Gelingt der einer der beiden (oder beiden) Mannschaften nicht, sieht alles danach aus, dass dann das direkte Duell zum Saisonschluss an Pfingstsonntag am Felsen über Wohl und Wehe entscheidet. Am Samstag (Anpfiff jeweils 17 Uhr) müssen beide Teams ran. Der SVW bei der zuletzt sehr starken SG Meisenheim, die den Platz zwei fest im Blick hat, der TuS zu Hause am Felseneck gegen die nach dem angekündigten freiwilligen Rückzug nun auch sportlich bereits abgestiegenen Sportfreunde Bundenthal.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. 30 Punkte haben Hackenheimer und Winterbacher auf der Habenseite. Zwei mehr als der FC Schmittweiler-Callbach, einen mehr als die SG Rieschweiler. Eine Mannschaft aus dem Quartett wird es voraussichtlich erwischen, eine wird den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten müssen, Aber auch eben nur eine. Höchstens, je nach Auf- und Abstiegssituation in den Ligen darüber. Weil Rieschweiler am Sonntag (15.15 Uhr) in Schmittweiler antreten muss, wird eines dieser beiden Teams nach Ende dieses Spieltags definitiv hinter SVW und TuS bleiben.

"Wir stehen die ganze Runde unter Druck und werden auch in Desloch versuchen, diesen in positive Energie umzuwandeln", sagt SVW-Coach Torben Scherer, der als Meisenheimer genau weiß, was auf ihn und seine Truppe zukommt. Und er weiß, dass die SG trotz ihrer unbestreitbaren Favoritenrolle vielleicht zum ersten Mal in dieser Saison etwas zu verlieren hat – den Relegationsplatz nämlich. So treffen auch bei der SG nach Scherers Ansicht Fluch und Segen aufeinander. "Desloch ist als Heimmannschaft sehr schön. Es hat Flair, dort zu spielen", sagt er. Etwas, das er, sein Co Patrick Jungblut und viele Akteure gut kennen. "Es gibt viele Freundschaften, aber die werden über die 90 Minuten hinweg ruhen." Ziel des SVW ist es, ungeachtet der großen Qualität des Gegners die eigene Serie von jetzt fünf Spielen ohne Niederlage zu verlängern und den entscheidenden Schritt zu machen, auch in der kommenden Saison in der Landesliga antreten zu dürfen. Mit dem Kader, der bis auf Sebastian Fett komplett ist, soll das gelingen.

Morgen, 17:00 Uhr TuS Hackenheim TuS Hackenheim SF Bundenthal Bundenthal 17:00 PUSH