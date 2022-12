In der Landesliga steht der letzte Spieltag 2022 an. – Foto: Thomas Haesler

Landesliga-Fußballfeste zum Jahresabschluss: Spieltag 15 Die Landesliga Niederrhein geht in die Winterpause, hat aber vorher noch zwei echte Topspiele: FC Büderich empfängt VSF Amern und der SC Velbert die DJK Adler Union Frintrop.

In der Landesliga Niederrhein steht der letzte Spieltag des Jahres an. In der Gruppe 1 gibt es zwei Kracher: Spitzenreiter FC Büderich empfängt Verfolger VSF Amern und im Keller gibt es das Duell der beiden Schlusslichter 1. FC Mönchengladbach und SG Unterrath. Während in der Gruppe 2 Vergleiche zwischen oben gegen unten anstehen und der SV Scherpenberg seinen ersten Platz festigen kann, kann der Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop im Topspiel beim Absteiger SC Velbert ebenfalls die Tabellenführung in der Winterpause behaupten

So., 11.12.2022, 15:00 Uhr Rather SV Rather SV VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:00

So., 11.12.2022, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich VSF Amern VSF Amern 15:30

16. Spieltag

So., 26.02.23 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Büderich

So., 26.02.23 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - VfB 03 Hilden II

So., 26.02.23 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Rather SV

So., 26.02.23 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. FC Viersen

So., 26.02.23 15:30 Uhr SG Unterrath - Holzheimer SG

So., 26.02.23 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Victoria Mennrath

So., 11.12.2022, 15:30 Uhr SV Scherpenberg Scherpenberg PSV Wesel PSV Wesel 15:30

So., 11.12.2022, 15:15 Uhr VfB Bottrop VfB Bottrop TuS Fichte Lintfort Fichte 15:15

____ Das ist der nächste Spieltag 16. Spieltag

So., 26.02.23 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Blau-Weiß Dingden

So., 26.02.23 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Sportfreunde Broekhuysen

So., 26.02.23 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 26.02.23 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Bottrop

So., 26.02.23 15:30 Uhr TuS Fichte Lintfort - SV Scherpenberg

So., 26.02.23 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Mülheimer FC 97

So., 26.02.23 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 11.12.2022, 14:00 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh FSV Vohwinkel Wuppertal Vohwinkel 14:00

Morgen, 16:00 Uhr SC Velbert SC Velbert DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 16:00

So., 11.12.2022, 15:15 Uhr SpVgg Steele SpVgg Steele TuSEM Essen 1926 TuSEM Essen 15:15

So., 11.12.2022, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen SC Germania Reusrath SC Reusrath 15:30