Landesliga-Fußballer Matthias Lippek ist erster FSJler des VfL Güldenstern Stade

Wie das halt so laufen kann. Matthias Lippek, Landesligafußballer beim VfL Güldenstern Stade, musste während seines dualen Studiums bei der Stadt Buxtehude feststellen, dass die Ausbildung nicht seinen Erwartungen entspricht. Im Mai beendete er das Studium vorzeitig und kam ins Grübeln: Was nun? "In so kurzer Zeit - bis zum 1. August - kann man sich ja nicht neu orientieren oder was finden", sagt Lippek. Umso dankbarer ist er dem Verein, wie er betont. Er blüht bei seinen Aufgaben auf.Verein nimmt die bürokratischen HürdenAuf schnellen Wegen haben Fußballabteilungsleiter Torben Milbredt und die VfL-Verantwortlichen die bürokratischen Hürden genommen. "Sie haben kurzfristig die FSJ-Stellen geschaffen, der Verein hat da vieles möglich gemacht", sagt Lippek.

Der 21-Jährige ist gut beschäftigt und könnte nach seinem Jahr die perfekte FSJ-Broschüre für den VfL Güldenstern Stade verfassen, sein bisheriges Halbzeit-Fazit fällt jedenfalls überschwänglich aus. Angefangen bei den Bürozeiten, eigentlich die weniger beliebten Arbeiten. "Die Aufgaben sind vielfältig, bunt, würde ich sagen. Und das Klima in der Geschäftsstelle ist cool", sagt Lippek. Er müsse viel organisieren, wenn es beispielsweise um Schulaktionstage geht. Er werde auch journalistisch tätig, wenn er beispielsweise Abschlussberichte wie nach dem HSV-Jugendtag schreibt. Derzeit kümmert er sich um die Stadionhefte für die großen Hallenturniere des VfL Güldenstern vom 6. bis 8. Januar. Die Herrenmannschaften stellt er mit seinem eigenen Know-how vor, sagt er. Den U17-Bundesligisten und U18-Mannschaften wurden Fragebögen geschickt, die er auswertet.

VfL Güldenstern Stade kooperiert mit Schulen

Am meisten Spaß machen ihm aber die vielen Aufgaben mit Kindern. Donnerstags beispielsweise hat er in der Montessori Grundschule im Altländer Viertel erst die AG "Aktive Pause" und dann eine Fußball-AG mit Sieben- bis Neunjährigen. "Da ist auch ein pädagogischer Ansatz dabei. Regeln müssen natürlich kommuniziert werden. Aber das läuft ganz gut", sagt Lippek. Anschließend trainiert er zwei U7-Mannschaften des VfL Güldenstern in der Camper Sporthalle. Auch montags, nachdem er von 9 bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle ist, geht er zu der Schule am Burggraben und hat da eine Ballspiel-AG. "Bei solchen Aufgaben lernt man auch, sich selbst zu organisieren. Logistisch muss man einiges regeln", sagt Lippek.