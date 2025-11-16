Landesliga: Furioser Neuhausen-Sieg gegen SVW Mainz

Gimbsheim. Nach vier Spielen ohne Sieg hat der SV Gimbsheim zum Rückrundenauftakt wieder in die Erfolgsspur gefunden. Durch das 4:1 gegen Ingelheim verringerte die Jones-Elf den Abstand auf Büchelberg auf vier Punkte und steht wieder vor dem SVW Mainz auf Platz zwei. Schützenhilfe bekamen die Schwarz-Weißen dabei von Neuhausen. Der TuS gewann gegen den bisherigen Zweiten 4:2. Neu auf Platz drei steht die Reserve der Wormatia, die in Knittelsheim gewann. Eine besonders bittere Pleite kassierte die TSG Pfeddersheim, die eine 3:0-Führung in Mutterstadt verspielte.

Der SVG dominierte vom Start weg, Torchancen kamen aber kaum zustande. Also fungierte eine Standardaktion als Dosenöffner: Reda Chkifa (43.) traf per Freistoß. Nach der Pause erhöhte Adriano Fragomeli (48.) nach eigener Balleroberung und Doppelpass mit Daniel Gawlik auf 2:0, ehe ein Strafstoßtor durch Francesco Teodonno (54.) Hoffnung bei den Rotweinstädtern weckte. Gimbsheim blieb nervenstark, agierte weiter überlegen und kam durch ihre Torjäger Daniel Gawlik (65.) und Ali Aslan (84.) zu einem ungefährdeten 4:1-Heimsieg.

Fabian Herchenhan (14.), Fabrizio Moncada (22.) und Dominick Schwarz (38.) schienen für die Gäste die Weichen früh auf Sieg gestellt zu haben. Doch noch vor der Pause brachten Besart Hyseni (40.) und Dennis Klein (44.) die Vorderpfälzer wieder in Reichweite. Mit der Roten Karte für TSG-Torwart Yannick Guth (45.+2), der beim Rauslaufen zu spät kam, kippte die Partie vollends. „Wir kamen nicht mehr in unsere Struktur. Vor allem bei Standards waren wir grottenschlecht“, musste Spielertrainer Marcell Öhler zugeben. Das 3:3 durch Hyseni (77.) war dann auch tatsächlich ein direkt verwandelter Eckball. Zwei Minuten später machte Bleard Zeqiraj das 4:3. Öhler: „Letztlich ein verdienter Sieg für Mutterstadt.“

„Wenn wir das spielen, was wir können, dann sind wir in dieser Liga konkurrenzfähig“, stellte TuS-Trainer Franz Graber klar. Gegen ersatzgeschwächte Weisenauer spielten die Wormser nicht nur auf Augenhöhe, sondern mindestens 70 Minuten auch klar überlegen. Christopher Ludwig (16.) traf vom Punkt zur Führung. Nach einem Steckpass von Luca Cekic, „den man besser nicht spielen kann“, so Graber, markierte Marc Ziemer (40.) das 2:0. Nach der Pause erzwang Stürmer Nils Höflich (55., 64.) die Vorentscheidung. Die späten Tore der Mainzer durch einen Distanzschuss von Tim Gabel (80.) und einen Elfmeter von Dominik Higi (89.) konnten die gute Stimmung bei den Wormsern nicht trüben. Graber: „Bei uns hat heute fast alles gepasst.“

Spiele in Unterzahl zu beenden wird für die Wormser beinahe schon zum Standard. Auch in Knittelsheim gab es eine Gelb-Rote Karte, diesmal für Namik Softic (39), der fünf Minuten vorher noch die Vorlage zum Führungstreffer durch Omar Sayed geliefert hatte. Trotz des Ausgleichs durch Jannik Filpe (42.) und zwei Zeitstrafen, hieß der Sieger am Ende Wormatia Worms, da Justin Tamon (53.) nach Foul an Omar Sayed vom Punkt traf und die Leistung beim VfR derzeit auch mit zehn Mann passt. „Wir haben eine extreme Energie und Moral, die wir derzeit auf den Platz bringen“, weiß Trainer Björn Weisenborn. Der trotzdem nichts dagegen hätte, wenn die Mannschaft die Partien demnächst wieder vollzählig beendet: „Das gehört zum Lernprozess.“





