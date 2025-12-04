Landesliga-Führungswechsel: 19-Jährige marschiert jetzt an der Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Frauen-Landesliga Süd gab es nach den November-Spielen einen Führungswechsel in der Torjägerinnenliste. Lisa Wendschuh liegt nun alleine in Führung. Die 19-Jährige traf beim 4:2-Erfolg des SV Thenried gegen den SC Biberbach doppelt. Im Topspiel gegen Tabellenführer SV Frauenbiburg holte der SVT einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand auf.

Wendschuh sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich. Auch dank dieses Treffers hält Thenried die Hoffnung auf den Aufstieg weiter am Leben. Der Rückstand auf den SVF liegt jedoch bereits bei vier Zählern. Noch sind allerdings einige Spiele zu gehen. Und wer weiß, vielleicht darf sich Wendschuh am Saisonende sowohl über den Aufstieg als auch die 15 Kästen ERDINGER freuen.