Landesliga-Führungswechsel: 19-Jährige marschiert jetzt an der Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
In der Frauen-Landesliga Süd gab es nach den November-Spielen einen Führungswechsel in der Torjägerinnenliste. Lisa Wendschuh liegt nun alleine in Führung. Die 19-Jährige traf beim 4:2-Erfolg des SV Thenried gegen den SC Biberbach doppelt. Im Topspiel gegen Tabellenführer SV Frauenbiburg holte der SVT einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand auf.
Wendschuh sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich. Auch dank dieses Treffers hält Thenried die Hoffnung auf den Aufstieg weiter am Leben. Der Rückstand auf den SVF liegt jedoch bereits bei vier Zählern. Noch sind allerdings einige Spiele zu gehen. Und wer weiß, vielleicht darf sich Wendschuh am Saisonende sowohl über den Aufstieg als auch die 15 Kästen ERDINGER freuen.
Verena Graf musste die Führung der Torjägerinnenliste abgeben. Die 25-Jährige kann mit elf Treffern in ebenso vielen Einsätzen ebenfalls eine starke Quote aufweisen, Wendschuh jedoch nicht überbieten. Gegen den BCF Wolfratshausen rettete Graf im letzten Spiel des Jahres mit einem Doppelpack einen Punkt. In der Partie zuvor war sie ohne Tor geblieben.
Maike Lehner befindet sich weiter in unmittelbarer Schlagdistanz zur Spitze. Die langjährige Stütze des FC Alburg netzte in zehn Partien zehnmal. In beiden November-Partien traf sie. Dennoch hat der FCA derzeit schlechte Karten auf den Klassenerhalt. Mit den beiden Siegen gegen die beiden direkten Konkurrenten SC Amicitia und FC Augsburg beendete Alburg das Spieljahr jedoch stark und darf inzwischen wieder auf den Nicht-Abstieg hoffen.
1. Lisa Wendschuh, SV Thenried: 12 Tore
2. Verena Graf, SV Wilting: 11 Tore
3. Maike Lehner, FC Alburg: 10 Tore
4. Lisa Beer, SV Thenried: 9 Tore
4. Julia Rauchmann, SC Biberach: 9 Tore
6. Merle Härtinger, SC Amicitia München: 8 Tore
6. Lena Jocher, BCF Wolfratshausen: 8 Tore
6. Kristina Schuster, BCF Wolfratshausen: 8 Tore
9. Sophia Hammerl, SC Biberach: 7 Tore
9. Fridos Tomangbe, SV RW Überacker: 7 Tore
11. Violetta Frese, SC Biberach: 6 Tore
11. Sophie Riepl, SV Kirchberg i.W.: 6 Tore
und eine weitere Spielerin mit sechs Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!