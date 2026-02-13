Landesliga-Führungsspieler bleibt, nächster Rückzug

– Foto: Jonas Hägele

TSV Crailsheim

Der TSV Crailsheim setzt ein starkes Zeichen der Kontinuität: Tim Meßner bleibt auch in der Saison 2026/27 an Bord. Der offensive Mittelfeldspieler gilt als Führungsspieler und prägende Figur im Landesligateam. Seit seiner Rückkehr hat er sportlich wie menschlich großen Einfluss auf die Mannschaft genommen.

Entsprechend groß ist die Freude im Verein über die Vertragsverlängerung. Der sportliche Leiter Dirk Brenner betont, dass Meßner auf und neben dem Platz ein enorm wichtiger Faktor für das gesamte Umfeld sei. Mit seiner Erfahrung, Spielintelligenz und Präsenz bleibt er ein zentraler Baustein für die kommenden Aufgaben. Beim TSV ist man überzeugt, gemeinsam das nächste Kapitel erfolgreich zu gestalten.