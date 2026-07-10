Landesliga-Frauen: Kirchberg klärt Trainerfrage

Karsten Hauschildt wagt den Sprung in den Frauen-Fußball – Foto: Grübl

Der SV Kirchberg im Wald stellt die Weichen für die kommende Landesliga-Saison und erweitert das Trainerteam der ersten Frauenmannschaft. Künftig wird Karsten Hauschildt als Liniencoach die spielende Trainerin Sophie Riepl unterstützen. Gleichzeitig kehrt Markus Schwirzinger , der in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Riepl an der Seitenlinie stand, in den Nachwuchsbereich zurück und übernimmt wieder die U17-Juniorinnen

Mit der neuen Konstellation setzt der SV Kirchberg im Wald auf Kontinuität, ergänzt durch neue Impulse. Hauschildt bringt dabei nicht nur fußballerische Erfahrung aus dem Herrenbereich mit, sondern überzeugte die Verantwortlichen bereits in den ersten Gesprächen. Abteilungsleiterin Kerstin Winter erklärt die Entscheidung: "Karsten hat sich auf unsere Anzeige beworben und ist bei den Gesprächen als ruhige, zielstrebige Person genau in unser Raster gefallen. Wir wollten zu Sophie einen ruhigen Liniencoach, der von außen vor allem den jungen Spielerinnen gute Tipps geben kann. Bis jetzt scheint die Chemie zwischen den beiden sehr gut zu passen.“

Die Vorfreude auf die Zusammenarbeit teilt auch Karsten Hauschildt: "Die ersten Gespräche mit Kerstin und Sophie waren von Anfang an sehr positiv. Wir waren schnell auf einer Wellenlänge, was die Zusammenarbeit von Beginn an angenehm gemacht hat. Besonders beeindruckt haben mich das große Engagement und die fachliche Kompetenz der beiden. Ich bin überzeugt, dass das menschlich und sportlich sehr gut zusammenpassen wird und freue mich auf die gemeinsame Zeit.“



Mit Blick auf das Personal sieht der neue Übungsleiter großes Potenzial: "Wir haben einen jungen Kader mit viel Entwicklungspotenzial. Besonders freut es mich, dass einige Spielerinnen aus der eigenen Jugend in den Kader aufrücken. Zusätzlich verstärken uns mit Mila Zöls und Marina Scholz, die beide vom 1. FC Passau kommen, zwei externe Neuzugänge, die unserem Team weitere Qualität und zusätzliche Möglichkeiten geben. Insgesamt sind wir damit für die kommende Saison gut aufgestellt.“





Auch Winter hebt die positive Entwicklung der Frauenabteilung hervor: "Die Kader beider Damenmannschaften sind aufgrund unseres eigenen Nachwuchses und den beiden Neuzugängen aus Passau gewachsen. Auch die B-Juniorinnen sind in der neuen Landesliga-Saison gut aufgestellt.“ Für die neue Spielzeit formuliert das Trainerteam klare, aber realistische Ziele. Der Fokus liegt zunächst auf einer erfolgreichen Entwicklung der Mannschaft und dem frühzeitigen Klassenerhalt. Hauschildt betont: "Der Spaß am Fußball und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft stehen für mich an erster Stelle. Sportlich muss unser erstes Ziel der frühzeitige Klassenerhalt sein. In der Winterpause wird sich zeigen, wo wir als Team stehen und welche Ziele darüber hinaus realistisch sind. Langfristig möchte ich unsere jungen Spielerinnen kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei sollen die erfahrenen Spielerinnen die Jüngeren unterstützen, Verantwortung übernehmen und ihnen den Einstieg in die Mannschaft erleichtern.“





Kerstin Winter gibt die Marschroute für die Saison klar vor: "Ziel in der neuen Saison ist es, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern.“ Die Vorbereitung auf die neue Landesliga-Spielzeit beginnt am 20. Juli. Bis dahin absolvieren die Spielerinnen eigenständig Ausdauerläufe, ehe zahlreiche Trainingseinheiten und fünf Vorbereitungsspiele auf dem Programm stehen