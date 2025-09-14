Landesliga: Fragomeli-Brüder in Torlaune

Gimbsheim. Die Wormatia-Reserve hat in der Landesliga nach vier Niederlagen in Folge wieder gewonnen und dem TSV Billigheim-Ingenheim die erste Saisonniederlage beigebracht. Einzige Mannschaft ohne Niederlage ist somit Tabellenführer SV Büchelberg. Einen Zähler dahinter steht der SV Gimbsheim nach dem Heimsieg gegen Speyer weiter auf Platz zwei.

In einer schwachen Landesliga-Partie hatte die TSG ihre beste Phase nach der Pause. Moritz Maurer (54.) traf nach einem Sololauf die Latte, Lazar Ilic (63.) später den Pfosten. „Drei, vier Hundertprozentige hatten wir in dieser Phase, aber wir treffen nicht“ ärgerte sich Rolf Emrich. Stattdessen musste sich der Erste Vorsitzende in der 78. Minute das Führungstor der Gäste durch Ronny Krause notieren. Der Ausgleich durch einen „Sonntagsschuss“, so Emrich, von Artur Reich (82.) ließ die Platzelf wieder an den Heimsieg glauben. Doch in der Nachspielzeit waren es die Gäste, die engagiert den Sieg anpeilten. Salvatore Saito vergab zwei dicke Chancen, ehe wiederum Ronny Krause zur Stelle war und mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer für den ASV erzielte. Emrich: „Wir spielen schlecht. Was wir hier bieten, ist zu wenig. Die Tabelle lügt nicht.“

Piero Fragomeli (14.) hatte die Schwarz-Weißen nach toller Vorarbeit von Peter Bähr in Führung gebracht. In der Folge versuchte Speyer viel, vor allem Niklas Helfenstein war auf der rechten Seite kaum zu halten. Trotzdem kamen die Gäste kaum zu Chancen. Und wenn doch, wie Marco Grimm in der 20. Minute, vergaben sie diese. Apropos Grimm: Der Sohn des FC Trainers Jürgen Grimm leistete seiner Mannschaft in der 50. Minute einen Bärendienst, als er- obwohl schon verwarnt – wegen Ballwegschlagens die Ampelkarte sah. „Für mich der Knackpunkt. Bleibt er auf dem Feld, unterschreibe ich nicht, dass wir das gewonnen hätten“, so SV-Trainer Steven Jones. In Überzahl erhöhte Gimbsheim durch den eingewechselten Adriano Fragomeli (73.), von Ali Aslan perfekt in Szene gesetzt, auf 2:0. Weitere Chancen ließ der SV liegen. Jones: „Die Chancenverwertung war unser einziges Manko.“ Heute, 15:00 Uhr TuS Knittelsheim Knittelsheim TuS Neuhausen Neuhausen 1 0 Abpfiff

Von einer durch zuletzt zwei Derby-Siege ausgelösten Euphorie war im Spiel der Gäste nichts zu sehen. „Was wir heute geboten haben war nicht landesligatauglich“, fand Neuhausen-Coach Franz Graber, der auf dem Feld „Blinde gegen Lahme“ spielen sah. Knittelsheim war folglich auch nicht gut, traf in der 80. Minute nach einer schlecht verteidigten Ecke aber zum 1:0 durch einen Kopfball von Jannik Filpe. Die Gelb-Rote Karte für Deniz Kilic (92.) wegen wiederholten Foulspiels fiel nicht weiter ins Gewicht.

Ob mit oder gegen den Ball: Die Wormser spielten aggressiv und überlegen, schnürten den Gast zeitweise in der eigenen Hälfte ein. Aber: „Für diese Dominanz erspielen wir uns zu wenig Chancen. Und wenn sich doch eine ergibt, nutzen wir sie nicht“, hat VfR-Co-Trainer Eugen Gopko erkannt. Nach der Pause hatte sich der FSV zudem besser auf die Spielweise der Wormatia eingestellt, es entwickelte sich „ein offenes, wildes Kampfspiel“, so Gopko. Aber mit dem besseren Ende für den VfR. Ein direkt verwandelter Freistoß von Justin Tamon avancierte in der Nachspielzeit zum Tor des Tages. Gopko: „Verdient oder nicht ist uns heute egal. Die Jungs haben sich endlich mal belohnt.“





