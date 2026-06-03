Landesliga: FC Remscheid geht runter und unter - TSV Solingen siegt Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: TSV Solingen dreht gegen den VfB 03 Hilden II einen Rückstand, während die DJK Gnadental den bereits abgestiegenen FC Remscheid mit 7:1 abfertigt. von André Nückel · Heute, 22:29 Uhr · 0 Leser

Klatsche für den FC Remscheid. – Foto: Stephan Horn

34. und letzter Spieltag in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Zwei Partien des letzten Spieltags wurden vorgezogen - und insbesondere für den FC Remscheid endete der Abend ernüchternd. Während der TSV Solingen nach Rückstand noch gewann und seine starke Saison als Aufsteiger fortsetzte, kassierten die Remscheider im letzten Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte eine deutliche Niederlage bei der DJK Gnadental.

Der TSV Solingen hat sich mit einem 4:2-Erfolg gegen den VfB 03 Hilden II auf 48 Punkte verbessert und seine starke Premierensaison in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 weiter veredelt. Dabei erwischten die Gastgeber zwar einen Traumstart, als Cem Cakan bereits nach drei Minuten zum 1:0 traf, doch die Gäste schlugen zurück. Fabio Bachmann glich nach einer Viertelstunde aus, ehe Ben Marcel Jelitte die Hildener in der 23. Minute sogar in Führung brachte. Lange sah es danach aus, als könnte der Tabellen-17. noch einmal für eine Überraschung sorgen. Erst Mitte der zweiten Hälfte bekam der TSV die Partie wieder in den Griff. Luis Reck stellte auf 2:2 (65.), bevor Jannik Weber mit einem Doppelschlag zum Matchwinner wurde. Der Angreifer traf zunächst zum 3:2 (72.) und machte drei Minuten vor Schluss mit dem 4:2 alles klar.