Blau-Weiß Dingden ist aufgestiegen, für BG Überruhr könnte es zurück in die Bezirksliga gehen. – Foto: Marcel Eichholz

Landesliga: Fast alle Auf- & Absteiger können bis Sonntag feststehen In der Landesliga am Niederrhein zeichnen sich am 32. Spieltag fast alle Entscheidungen ab - das erwartet euch!

Am 32. Spieltag der Landesliga Niederrhein könnte es turbulent zugehen, denn in der Gruppe 1 können der VfR Krefeld-Fischeln und der Cronenberger SC absteigen, in der Gruppe 2 könnte es Blau-Gelb Überruhr und Sportfreunde Lowick erwischen. Dann wären alle Absteiger amtlich! Der VfL Jüchen-Garzweiler und die DJK Adler Union Frintrop stehen unmittelbar vor dem Oberliga-Aufstieg, in der Gruppe 1 steht zudem das große Topspiel zwischen der Holzheimer SG und dem FC Kosova Düsseldorf an.