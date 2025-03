Landesliga: Erste Pleite für Gimbsheim

Schifferstadt. In der Landesliga Ost hat die Überraschungsmannschaft des SV Gimbsheim am Sonntag die erste Saisonniederlage kassiert. Das Team von Trainer Steven Jones bleibt aber trotz des 0:1 bei der DJK Phönix Schifferstadt Tabellenführer. Der Vorsprung der Gimbsheimer auf Verfolger FC Bienwald Kandel beträgt einen Punkt.

DJK-SV Phönix Schifferstadt – SV Gimbsheim 1:0 (0:0). – „Es ist ärgerlich, das wir die Partie verloren haben. Aber wenn wir uns die Tabelle anschauen, ist nichts passiert. Die anderen Teams haben auch Probleme gehabt, rein zu kommen“, sagte Jones. In einer chancenarmen Partie mit vielen Nickligkeiten hatten die Gimbsheimer zunächst Pech, dass ein Schifferstädter Abwehrbein nach einer Ecke des SV noch auf der Linie den Ball wegschlug (25.). Im zweiten Durchgang schienen die Gimbsheimer das Spiel in den Griff zu bekommen. Nach der Roten Karte für Phönix-Spieler Kerem Calier (52.) spielten die Gimbsheimer sogar in Überzahl und hatten Pech, dass Nico Scherer mit einem Freistoß die Latte traf (53.). „Dann haben wir eine dumme Zehn-Minuten-Strafe bekommen. Dumm, weil ich den Spieler eigentlich schon rausholen wollte, weil er gelb-rot-vorbelastet war“, ärgerte sich Jones. In dieser Phase fiel das 1:0 (64.) für Phönix durch Luca Krämer. „Danach hat Schifferstadt im Stil von Atlético Madrid verteidigt, das ist nicht böse gemeint, aber Fußball war das zum Schluss nicht mehr“, sagte Jones.