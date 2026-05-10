 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Landesliga: Ergebnisse, Tabellen, Aufstieg und Abstieg

Kurz und kompakt - das hat der Spieltag in der Landesliga an diesem Wochenende gebracht - Ergebnisse, Tabellen.

von André Nückel · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser
Druck für TuRU Düsseldorf.
Druck für TuRU Düsseldorf. – Foto: Claudia Pillekamp

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Spieltag 31 in der Landesliga Niederrhein - das hat das Wochenende gebracht!

____

>>> Folge FuPa auf WhatsApp!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
1
1

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
2
1

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
2
2
+Video

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
3
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
0
1

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
0
0

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
1
1

____

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen
So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid
So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert
So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
2
1
Abpfiff
+Video

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
0
0

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
FC Kray
FC KrayFC Kray
0
4

Heute, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
1
2

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
1
1

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
4
1

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
1
3
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag
Sa., 16.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - Rhenania Bottrop
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - PSV Wesel
So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Kray - VfB Bottrop
So., 17.05.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Lintfort
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen
So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Speldorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein