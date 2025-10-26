 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Rhenania Bottrop hofft auf Sieg.
Rhenania Bottrop hofft auf Sieg. – Foto: David Zimmer

Landesliga-Ergebnisse: So lief der Spieltag!

Landesliga: Rhenania Bottrop trifft auf Sportfreunde Niederwenigern, Union Nettetal und Victoria Mennrath gastieren in Solingen.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Das steht am 11. Spieltag der Landesliga Niederrhein an: In der Gruppe 1 gibt es ein Traditionsduell zwischen dem FC Remscheid und TuRU Düsseldorf, außerdem gastieren Union Nettetal und Victoria Mennrath zu Topspielen in Solingen. Rhenania Bottrop empfängt in Gruppe 2 Sportfreunde Niederwenigern zum Kellerduell, der formstarke SV Scherpenberg will seinen Lauf gegen den Mülheimer FC bestätigen.

____

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
2
1

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
5
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
6
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
3
6
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
FC Kray
FC KrayFC Kray
2
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
4
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
1
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
4
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
2
5
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Speldorf
So., 02.11.25 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
So., 02.11.25 15:00 Uhr FC Kray - SV Scherpenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Budberg - ESC Rellinghausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
So., 02.11.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 026.10.2025, 17:00 Uhr
André NückelAutor