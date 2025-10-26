Landesliga-Ergebnisse: So lief der Spieltag!

Das steht am 11. Spieltag der Landesliga Niederrhein an: In der Gruppe 1 gibt es ein Traditionsduell zwischen dem FC Remscheid und TuRU Düsseldorf, außerdem gastieren Union Nettetal und Victoria Mennrath zu Topspielen in Solingen. Rhenania Bottrop empfängt in Gruppe 2 Sportfreunde Niederwenigern zum Kellerduell, der formstarke SV Scherpenberg will seinen Lauf gegen den Mülheimer FC bestätigen.

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag

So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born

So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II

So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf

So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert

So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Speldorf

So., 02.11.25 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel

So., 02.11.25 15:00 Uhr FC Kray - SV Scherpenberg

So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Budberg - ESC Rellinghausen

So., 02.11.25 15:30 Uhr GSV Moers - SG Essen-Schönebeck

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort

So., 02.11.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop

