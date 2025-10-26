Landesliga-Ergebnisse: So lief der Spieltag!

Das steht am 11. Spieltag der Landesliga Niederrhein an: In der Gruppe 1 gibt es ein Traditionsduell zwischen dem FC Remscheid und TuRU Düsseldorf, außerdem gastieren Union Nettetal und Victoria Mennrath zu Topspielen in Solingen. Rhenania Bottrop empfängt in Gruppe 2 Sportfreunde Niederwenigern zum Kellerduell, der formstarke SV Scherpenberg will seinen Lauf gegen den Mülheimer FC bestätigen.
12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Speldorf
So., 02.11.25 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
So., 02.11.25 15:00 Uhr FC Kray - SV Scherpenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Budberg - ESC Rellinghausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
So., 02.11.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: