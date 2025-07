Landesliga-Erfahrung pur! - Angreifer bleibt der Landesliga erhalten

Der FC Lehrte stieg am Ende der abgelaufenen Landesliga-Saison klar und deutlich ab. Auch Arminia Hannover konnte nach langem Kampf den Klassenerhalt in der Oberliga nicht realisieren und muss wieder in der Landesliga auflaufen. Ein Spieler, der mit Lehrte abstieg, wechselt nun zum Oberliga-Absteiger..

Und an Erfahrung mangelt es nicht. Für Ramlingen-Ehlershausen, den SC Hemmingen-Westerfeld, OSV Hannover, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und für den FC Lehrte stand Aron Gebreslasie insgesamt 275 Mal in der Landesliga auf dem Feld und traf dabei beachtliche 72 Mal. Zuletzt war der Angreifer für Lehrte aktiv und war mit zwölf Saisontoren beim abgeschlagenen Absteiger der beste Torjäger im Team.

Diese Torgefahr wird der Routinier nun bei Arminia Hannover unter Beweis stellen wollen und tat dies bereits in der Vorbereitung, in der Gebreslasie bereits drei Mal einnetzen konnte. Zwar ging das Testspiel am vergangenen Sonntag gegen den BSV Rehden klar mit 1:6 verloren, doch am kommenden Mittwoch geht man gegen Jahn Lindhorst wieder als klarer Favorit in den Test.