Landesliga-Erfahrung: Peter Heinz wechselt zu Fortuna Bottrop Bezirksliga, Gruppe 6: Die Kaderplanung der Fortuna Bottrop kann einen weiteren Erfolg melden. Mit Peter Heinz kommt ein Spieler mit Landesliga-Erfahrung vom 1. FC Lintfort. von Tristan Benten · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Fortuna Bottrop feiert einen weiteren Transfer – Foto: Marcel Eichholz

Bezirksliga, Gruppe 6: Fortuna Bottrop spielt eine starke Saison. Aktuell steht die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Stempel mit 55 Punkten auf dem sechsten Platz. Gleichzeitig laufen die Kaderplanungen weiterhin auf Hochtouren. Mit Peter Heinz konnte die Fortuna einen weiteren wichtigen Transfer feiern.

Zweiter Transfer der Fortuna Als A-Jugend-Spieler durfte Heinz schon in einer Oberliga-Partie für den VfB Speldorf agieren. Dort machte der Defensiv-Akteur auch seine ersten Landesliga-Erfahrungen. Das erste Mal als Torschütze war er dann bei der Spvgg Sterkrade-Nord in der Saison 2022/23 erfolgreich. Nach erfolgreichen Jahren beim Hombrucher SV in der Landesliga Westfalen und einer eher schwierigen Zeit beim 1. FC Lintfort versucht der 25-Jährige ab der kommenden Saison sein Glück bei der Fortuna aus Bottrop. In der kommenden Spielzeit soll Heinz die Defensive der Fortuna stabilisieren, die zwar oben in der Tabelle steht, mit 41 Gegentoren jedoch anfälliger ist als vergleichbare Teams. Im Vergleich zum Tabellenführer kassierten die Bottroper beispielsweise elf Gegentreffer mehr.

Nach Leo Prinz, der vom SuS 21 Oberhausen kommt, steht mit Heinz nun schon der zweite Sommer-Transfer des Bezirksligisten fest. Mit 53 Punkten nach 26 Partien spielt Bottrop zwar eine starke Saison, wird jedoch mit dem Aufstieg aller Voraussicht nach nichts mehr zu tun haben. "Neue Herausforderung" "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung, das Umfeld hier ist top, die Mannschaft hat eine starke Saison hinter sich, daran möchte ich anknüpfen und meinen Teil beitragen“, sagte der Defensivspieler auf der offiziellen Vereinsseite des Vereins.