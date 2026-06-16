Landesliga-Erfahrung fürs Tor: Sportclub holt Xhixha als Backup

Abteilungsleiter Ruprecht Herzog (links) und Trainer Stefan Michalka (rechts) rahmen den neuen Keeper Andi Xhixha ein. – Foto: SC Regensburg

Bezirksliga-Rückkehrer SC Regensburg hat noch einen Torwart dazubekommen. Einen mit reichlich Erfahrung. Andi Xhixha gehört ab sofort dem Torwartteam des Sportclubs an – als Backup-Keeper. Der 35-Jährige Routinier wechselt innerhalb der Stadtgrenzen, war er doch bis zuletzt viele Jahre für den FC Kosova aktiv. Bei seinem neuen Klub fungiert er bereits seit Anfang des Jahres als Torwarttrainer im Nachwuchsbereich.

„Wir freuen uns, einen so erfahrenen Mann bekommen zu haben“, sagt SC-Abteilungsleiter Ruprecht Herzog. „Er leitet bereits seit Jahresbeginn das Torwarttraining bei der Jugend, will selbst nicht mehr so aktiv spielen. Da hat es sich angeboten, dass er seinen Pass zu uns legt“, fügt Herzog an. Xhixha sei als „Backup für den Fall der Fälle“ eingeplant. Um die Nummer eins werden sich der bisherige Stammkeeper Julian Dlask und der vom SV Burgweinting verpflichtete Jonas Weiske streiten. „Andi trainiert aber mit und wird die jungen Spieler im Team mit seiner Erfahrung ganz sicher weiterbringen können.“



Bereits seit der Saison 2017/18 hütete Xhixha das Tor des FC Kosova. Unterbrochen nur von einem kleinen Intermezzo beim TV Schierling. Am Regensburger Weinwerg feierte der gebürtige Albaner Aufstiege in die Bezirks- und Landesliga. Mit seiner Ruhe und Erfahrung war er bei Kosova jahrelang ein wichtiger Führungsspieler, sowie ein Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft. Der 1,87 Meter große und beidfüßige Torwart bringt reichlich Erfahrung mit an die Alfons-Auer-Straße. Unter anderem aus 44 Landesligaspielen, die er in den vergangenen zwei Spielzeiten für Kosova bestritt. In seinem Heimatland hatte Xhixha bis 2017 mehrere Stationen, darunter auch bei Profivereinen des Landes.



