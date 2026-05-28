Landesliga-Erfahrung für Thalmassing und den BSC

Tobias Geier (links) wechselt vom SV Wiesent zum FC Thalmassing. – Foto: Florian Würthele

Im Lager des BSC Regensburg freut man sich auf Verstärkung zwischen den Pfosten. Rakiecki soll sich mit dem bisherigen Stammkeeper Jonah Farhauer einen gesunden Konkurrenzkampf liefern. In seiner Allgäuer Heimat sammelte der neue Schlussmann reichlich Landesliga-Erfahrung beim FC Kempten. Nach seinem letztjährigen, berufsbedingten Umzug nach Regensburg schloss sich der 23-Jährige dem TSV Bad Abbach an. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Runde 13 Landesligaspiele. „Wir wollen mit einem starken Torhüter-Duo in die neue Bezirksliga-Saison gehen, um unsere Ziele dementsprechend erreichen zu können“, schildert BSC-Abteilungsleiter Dominik Wolfrath. Über die Zusage von Rakiecki freut sich der Funktionär sehr: „Dadurch dass Yannick in Regensburg wohnt und ihm unser Gesamtkonzept sowie das Umfeld zugesagt hat, hat sich der Transfer ergeben. Er möchte in Regensburg und bei uns fest ankommen. Wir freuen uns auf einen supernetten Kerl mit einer – trotz seines jungen Alters – bereits tollen Vita als Keeper.“



Bezirksliga-Dino FC Thalmassing hat seit letztem Freitag und der knappen Relegations-Niederlage gegen Ettmannsdorf II Gewissheit, dass es nach einer Ewigkeit auf Bezirksebene eine Etage runtergeht. Nach Christopher Meller (FC Wernberg) und Nicolas Rast (SpVgg Schirmitz) können die „Roosters“ den dritten neuen Spieler für die Kreisliga präsentieren. Vom Kreisklassisten SV Wiesent kommt Tobias Geier. Der erfahrene, 32-jährige Mittelfeldmotor hat rund 110 Landesligaspiele aus seiner Zeit beim FC Tegernheim in der Vita stehen. Die abgelaufene Kreisklassen-Saison schloss er mit zehn Toren und fünf Assists ab. In der Relegation verpasste er mit Wiesent die direkte Rückkehr ins Kreisoberhaus. Nichtsdestotrotz wird Geier künftig in der Kreisliga 1 für Furore sorgen. Sehr zur Freude der Thalmassinger.