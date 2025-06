Landesliga-Erfahrung für Spieka!

Der SV Spieka spielte eine fabelhafte Rückserie und gewann sämtliche Partien in der 2. Kreisklasse Nord. Für den angestrebten Aufstieg in der kommenden Spielzeit wird der Kader mit Jarno Krahl, der in der abgelaufenen Spielzeit noch das Trikot von Rot-Weiss Cuxhaven trug, verstärkt.

Eineinhalb Jahre verbrachte der Außenspieler an der Kampfbahn. In der sehr erfolgreiche verlaufenden Landesliga-Hinserie gehörte Krahl unter Trainer Lars Uder zum Stamm, absolvierte fast alle Begegnungen über 90 Minuten. Aus privaten Gründen verließ er Rot-Weiss Cuxhaven, das am Ende dramatisch abstieg, zur Rückserie. Nun kehrt der 20-Jährige aufs Spielfeld zurück und schließt sich dem SV Spieka an, wofür er laut Vereinsmitteilung „zahlreiche Angebote vieler Vereine aus höheren Ligen ausgeschlagen hat."

Entsprechend begeistert äußerte sich Spielertrainer Jan-Niklas Kersten: „Dass wir mit Jarno einen so talentierten und umworbenen Spieler aus höheren Spielklassen von einem Wechsel nach Spieka überzeugen konnten, zeigt das wir in den letzten Monaten eine gute Arbeit geleistet haben und wir auf dem richtigen Weg sind." In der Rückserie rauschte Spieka durch die 2. Kreisklasse Nord, holte die Maximalpunktzahl von 33 bei einem Torverhältnis von 74:5. Daher geht der SVS als klarer Favorit in die neue Saison.