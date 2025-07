Landesliga-Erfahrung für Kreisligisten und weitere Transfers

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Aldingen (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Welcome Youngster!, Welcome Joel! Ebenfalls bereits Aktivenluft schnuppern konnte Joel Kurt, so war der Einsatz gegen Salamander Kornwestheim und gegen den TuS Freiberg mit 120 Spielminuten gekrönt! Jetzt schnürt er seine Stiefel für die aktiven Herren - Wir sagen WELCOME und einen guten Start!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Jahn Göppingen (Kreisliga B8 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Aydoğdu und Kocak wieder vereint - Kocak verpflichtet zur neuen Saison Ali Aydogdu! Nach Jahren in der Landesliga kehrt Mittelfeldspieler Ali Aydoğdu zurück nach Göppingen. Das Vertrauen zwischen Spieler und Coach Kocak war entscheidend. Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass Ali Aydogdu ab der kommenden Saison wieder die Farben des TV Jahn Göppingen tragen wird! Ali ist ein hochveranlagter, technisch starker und athletisch beeindruckender Spieler, der durch seine Dynamik, Spielintelligenz und Mentalität auf dem Platz heraussticht. Als echter Taktgeber und Motor im Mittelfeld bringt er genau die Energie und Führungsqualitäten mit, die unser Team bereichern werden. Doch dieser Transfer ist mehr als nur eine sportliche Verstärkung – es ist auch ein emotionales Wiedersehen: Ali spielte bereits vor einigen Jahren unter unserem Cheftrainer Muhammed Kocak und machte dort mit seinem außergewöhnlichen Talent früh auf sich aufmerksam. Damals erkannte der Trainer sofort sein Potenzial, förderte ihn gezielt und intensiv und begleitete seinen Weg in höhere Spielklassen. Zuletzt war Ali in der Landesliga aktiv – jetzt, einige Stationen und Erfahrungen später, kehrt er bewusst zurück zum TV Jahn – nicht nur aus sportlichen, sondern auch aus menschlichen Gründen. Die enge Verbindung zum Trainer, das gegenseitige Vertrauen und der Wunsch, gemeinsam ein neues Kapitel zu schreiben, waren ausschlaggebend für seine Rückkehr. Willkommen zurück in Göppingen, Ali – wir sind stolz, dich wieder in unseren Reihen zu wissen! Auf eine erfolgreiche und gemeinsame Zukunft!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++