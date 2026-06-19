Landesliga-Erfahrung für den SC Springe

Mit Michael Zajusch präsentiert der FC Springe seinen vierten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 26-Jährige wechselt vom SV Ramlingen/Ehlershausen und bringt die Erfahrung von rund 60 Einsätzen in der Landesliga mit.

Zuvor sammelte der Außenspieler bereits Spielpraxis beim HSC Hannover sowie beim SV Arnum. Dank seiner Schnelligkeit, Dribbelstärke und Offensivqualitäten soll Zajusch dem Spiel des FC Springe über die Außenbahnen neue Impulse verleihen.