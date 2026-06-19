 2026-06-19T07:31:48.632Z

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Landesliga-Erfahrung für den SC Springe

Mit Michael Zajusch verstärkt sich der Bezirksligist auf den Außenbahnen

von red · Heute, 09:14 Uhr · 0 Leser

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BZL Hannover St. 3
FC Springe
Michael Zajusch
Michael Zajusch
Nicias Ludwig-Morell

Der FC Springe treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Neben der Verpflichtung des erfahrenen Außenspielers Michael Zajusch setzt der Verein mit Nicias Ludwig-Morell erneut auf die Förderung eigener Nachwuchsspieler.

Mit Michael Zajusch präsentiert der FC Springe seinen vierten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 26-Jährige wechselt vom SV Ramlingen/Ehlershausen und bringt die Erfahrung von rund 60 Einsätzen in der Landesliga mit.

Zuvor sammelte der Außenspieler bereits Spielpraxis beim HSC Hannover sowie beim SV Arnum. Dank seiner Schnelligkeit, Dribbelstärke und Offensivqualitäten soll Zajusch dem Spiel des FC Springe über die Außenbahnen neue Impulse verleihen.

Eigengewächs schafft den Sprung nach oben

Parallel setzt der FC Springe seinen eingeschlagenen Weg in der Nachwuchsförderung fort. Mittelfeldspieler Nicias Ludwig-Morell rückt zur Saison 2026/27 fest in den Herrenkader auf.

Der zweikampfstarke Akteur stammt aus der eigenen Jugend und trainiert bereits seit der Winterpause regelmäßig mit der ersten Mannschaft. Erste Einsätze im Herrenbereich bestätigten die positive Entwicklung des Mittelfeldspielers, der sowohl defensive Stabilität als auch offensive Akzente ins Spiel einbringen kann.

Mit der Kombination aus einem erfahrenen Neuzugang und der Integration eines Eigengewächses verfolgt der FC Springe einen ausgewogenen Kurs in seiner Kaderplanung. Während Zajusch sofort zusätzliche Qualität liefern soll, erhält Ludwig-Morell die Chance, sich langfristig im Herrenbereich zu etablieren.