Landesliga-Erfahrung für Bezirksliga-Spitzenreiter, weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der junge Mittelfeldspieler Richmond Ansu wechselt von Landesligist TSV Ehningen zum Bezirksliga-Spitzenreiter Germania Bietigheim. Ansu spielte in der Jugend zuletzt für den SGV Freiberg und die SG Sonnenhof Großaspach. Seine erste Erfahrung im Herrenbereich sammelte er beim FV Löchgau und bei Croatia Bietigheim in der Landesliga. Im Sommer wechselte er dann nach Ehningen, wo er in der laufenden Hinrunde auf einen Einsatz kam. Nun kehrt er in den Bezirk Enz/Murr zurück und verstärkt die Germanen im Titelkampf.

SC Korb

Zur zweiten Saisonhälfte wechselt Tarik Cehic von Bezirksligist Croatia Bietigheim zum Kreisligisten SC Korb. Der 21-jährige Verteidiger spielte in den vergangenen Spielzeiten bereits für den VfB Neckarrems in der Bezirksliga Enz/Murr und den FSV Waiblingen II in der Kreisliga A1 Rems/Murr. Nun verstärkt er junge Defensivmann die Abwehr beim SC Korb.

TSV Musberg

Mit Lean Winter wechselt ein 21-jähriger Verteidiger vom TV Darmsheim zum TSV Musberg. Der Defensivmann spielte in der Jugend bereits in der Junioren-Bayernliga, im Herrenberich sammelte er anschließend Erfahrung beim FC Gärtringen und dem TV Darmsheim. Nun verstärkt Winter zur zweiten Saisonhälfte den TSV Musberg.

