Landesliga-Erfahrung für B-Ligist und weitere Personalien

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Gute News für die kommende Saison: Unser Spielleiter hat zugesagt – und auch unser Mannschaftsbetreuer bleibt. Danke für euren Einsatz und eure Loyalität, Flo & Bartek! Gemeinsam greifen wir wieder an.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Merklingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Nächster Neuzugang für unsere zweite Mannschaft.

- Maximilian Buck

- 19 Jahre

- Offensiv flexibel

- Rückennummer 7

- Ex-Verein: Schafhausen

VfL Gerstetten

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Benni bleibt an Bord! Unser Stürmer läuft auch in der kommenden Saison 26/27 für unseren VfL Gerstetten auf und geht weiterhin auf Torjagd.

1. FC Donzdorf II

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Mit Bastian Jani freut sich der 1. FC Donzdorf II aus der Kreisliga B10 Neckar/Fils über einen 22-jähringen Mittelfeldspieler, der zuletzt beim SC Geislingen aktiv war. Dort sammelte der Spieler viel Erfahrung in der Landes- und Bezirksliga. Nun unterstützt er den Spitzenreiter der Kreisliga.

