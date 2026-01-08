Landesliga-Erfahrung für B-Ligist und weitere Personalien

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:
Gute News für die kommende Saison: Unser Spielleiter hat zugesagt – und auch unser Mannschaftsbetreuer bleibt. Danke für euren Einsatz und eure Loyalität, Flo & Bartek! Gemeinsam greifen wir wieder an.
+++
+++
Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:
Nächster Neuzugang für unsere zweite Mannschaft.
- Maximilian Buck
- 19 Jahre
- Offensiv flexibel
- Rückennummer 7
- Ex-Verein: Schafhausen
+++
+++
Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:
Benni bleibt an Bord! Unser Stürmer läuft auch in der kommenden Saison 26/27 für unseren VfL Gerstetten auf und geht weiterhin auf Torjagd.
+++
+++
Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:
Mit Bastian Jani freut sich der 1. FC Donzdorf II aus der Kreisliga B10 Neckar/Fils über einen 22-jähringen Mittelfeldspieler, der zuletzt beim SC Geislingen aktiv war. Dort sammelte der Spieler viel Erfahrung in der Landes- und Bezirksliga. Nun unterstützt er den Spitzenreiter der Kreisliga.
+++
+++