 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Landesliga: Empfingen deklassiert Tuttlingen – Zimmern siegt klar

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Die Landesliga, Staffel 3, setzte heute ihren 11. Spieltag mit zwei klaren Ergebnissen fort. Tabellenführer SG Empfingen zeigte sich in überragender Form und ließ dem SC 04 Tuttlingen keine Chance. Auch der SV Zimmern feierte einen Heimsieg und bleibt dem Primus dicht auf den Fersen.

Gestern, 19:00 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
3
1
Abpfiff

Das Flutlichtspiel begann mit der frühen Führung der Hausherren nach 19 Minuten durch Max Bieller. Nach dem Seitenwechsel glich der Favorit durch Philipp Frank (64.) aus, doch Pfullingen hatte noch zwei weitere Treffer durch Jannis Röhm (71.) und Alex-Eusebiu Ripas (79.) zu bejubeln.

Heute, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
6
1
Abpfiff

Vor 132 Zuschauern bot die SG Empfingen eine Demonstration ihrer Offensivstärke. Bereits in der 6. Minute brachte Pascal Schoch die Gastgeber in Führung, ehe Timo Theurer kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Denis Bozicevic in der 56. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 3:0. Zwar verkürzte Emir Cesmeciler in der 74. Minute für Tuttlingen auf 3:1, doch die Schlussphase gehörte erneut Empfingen: Pascal Schoch traf in der 80. Minute zum 4:1, Moritz Zug erhöhte in der 88. Minute auf 5:1, und erneut Schoch setzte in der Nachspielzeit (90.+3) mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt. Mit dem Kantersieg untermauert Empfingen seine Tabellenführung und bleibt als einziges Team der Liga ungeschlagen.

Heute, 15:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
3
0
Abpfiff

300 Zuschauer sahen in Zimmern einen Sieg der Hausherren, die von Beginn an das Spiel kontrollierten. Bereits in der 11. Minute traf Stefan Mutapcic zur frühen Führung. Danach blieb Zimmern dominant, fand aber erst in der Schlussphase die Entscheidung. Rico Reisert erhöhte in der 83. Minute auf 2:0, und David Tamer machte mit seinem Treffer in der 88. Minute alles klar.

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
15:00

VfL Mühlheim trifft auf FC 07 Albstadt. Mühlheim benötigt dringend Punkte, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, Albstadt will dagegen den Anschluss an das Mittelfeld wahren.

Morgen, 15:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
15:00

SSC Tübingen empfängt TSG Balingen II. Die Gastgeber benötigen Punkte, um aus dem unteren Tabellenbereich aufzuschließen, Balingen II will hingegen die Verfolgerrolle auf die Tabellenspitze weiter ausbauen.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
15:00

SV Croatia Reutlingen trifft auf Spvgg Freudenstadt. Beide Teams stehen in der unteren Tabellenregion und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
15:00

TuS Ergenzingen empfängt VfB Bösingen. Ergenzingen will seine gute Heimbilanz nutzen, während Bösingen die Chance sucht, sich weiter in der Spitzengruppe zu behaupten.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
15:00

SV Seedorf trifft auf TSV Harthausen/Scher. Beide Teams stehen im unteren Drittel der Tabelle und benötigen Zähler, um sich vom Tabellenende abzusetzen.

