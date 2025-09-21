Landesliga: Ein Nachmittag zum Vergessen für TuS Neuhausen

Worms. In der Landesliga Ost hat der SV Gimbsheim beim VfR Grünstadt mit 0:2 verloren und den zweiten Tabellenplatz damit an den Gegner abgegeben. Derweil hat die Wormatia-Reserve durch ein 3:0 in Fußgönheim den Sprung ins Tabellenmittelfeld geschafft. Aufsteiger Neuhausen blieb beim 0:5 gegen Mutterstadt chancenlos, die TSG Pfeddersheim verspielte in Offenbach einen Sieg.

Einen „gebrauchten Tag“, so TuS-Trainer Marco Stark, hatte die Platzelf erwischt. „Die Marschroute, die Franz Graber und ich Ihnen vorgegeben haben, konnten die Spieler nicht einhalten“, musste sich Stark den ersten Gegentreffer schon nach drei Minuten notieren. Nach einem langen Ball war Besart Hyseni alleine durch – 0:1. Auch den Toren von Bleard Zeqiraj (8.) und Gianluca Giannetta (11.) gingen Abwehrfehler voraus, wobei Stark hier eine alte Fußballerweisheit bemühte: „Die Abwehr fängt vorne an!“ Nach dem 0:3 nach elf Minuten war ein Debakel für Neuhausen zu befürchten, es trafen aber „nur“ noch Drilon Hyseni (42.) und Fabio Reithermann (85.) für die Vorderpfälzer, die nach einem Platzverweis in der 65. Minute in Unterzahl agierten.

Trotz einer passablen Leistung der TSG war die Gefühlslage bei Rolf Emrich nach dem Schlusspfiff bescheiden. Grund war der Gegentreffer in der 6. Minute der Nachspielzeit durch einen Freistoß von Agmir Bajraktari zum 3:3-Endstand. „In der Summe ist das aber ein gerechtes Ergebnis“, fand der Vorsitzende der TSG. Den besseren Start der Pfeddersheimer, die durch Fabian Herchenhan (5.) und Spielertrainer Marcell Oehler (23.) mit 2:0 in Führung gegangen waren, konnten die Gastgeber durch Bajraktari (33., Handelfmeter) und Paul Fitzthum (45.+2) noch vor dem Seitenwechsel egalisieren. Der Kopfballtreffer von Bartosz Wiach (69.) schien die TSG wieder auf die Siegerstraße zu bringen, ehe die Nachspielzeit die Punkteteilung mit sich brachte.

Die Gäste waren die spielerisch bessere Mannschaft. Folgerichtig konnte Emir Kolbüken (25.) seine Farben nach einer Umschaltsituation in Führung bringen. Ein Eckball mündete in der 49. Minute im Kopfballtreffer zum 2:0 durch Fabiano Genna (49.). Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit wurde die Partie hektischer. Davon anstecken ließen sich die Wormaten diesmal nicht, so VfR-Trainer Björn Weisenborn: „Heute waren wir cleverer als sonst, haben uns nicht auf die Spielweise des Gegners eingelassen.“ Eine Kontersituation in der 87. Minute schloss Amir Moore mit dem Treffer zum 3:0-Endstand ab. Weisenborn: „Wir haben uns für ein gutes Spiel belohnt.“

SV-Trainer Steven Jones wusste schon vorher, dass auf seine Mannschaft ein 50:50-Spiel wartet: „Rasenplatz, dazu ein schneller, physisch starker Gegner – das sind alles Parameter, die uns nicht liegen.“ Zudem starteten die Gimbsheimer schwach. In der 26. Minute gewann Grünstadts Paul Gehrmann einen Zweikampf im Mittelfeld und spielte einen Steckpass zu Marco Sorg, der zur Führung traf. Jones: „Der hat im Strafraum eine enorme Qualität. Das Tor muss vorher verhindert werden“ Nach der Pause übernahm Gimbsheim die Kontrolle. Durch schärferes Pressing wurde Grünstadt zu Fehlern gezwungen, Chancen von Peter Bähr und Adriano Fragomeli blieben ungenutzt. Ein von Vincent Morgan (85.) abgeschlossener Konter besiegelte die zweite Saisonniederlage des SV.





