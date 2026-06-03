Landesliga: Ein Meister und drei Absteiger werden gesucht

Zwischen Scherpenberg und Budberg fällt die Meister-Entscheidung. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

In der Landesliga Niederrhein wird am letzten Spieltag noch der Meister zwischen dem SV Scherpenberg und dem SV Budberg ermittelt. Zudem kämpfen mehrere Klubs um den Klassenerhalt. Auf FuPa verpasst ihr keine Ergebnisse!

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath SC Union Nettetal Nettetal 15:30 PUSH

Heute, 20:00 Uhr DJK Gnadental Gnadental FC Remscheid FC Remscheid 20:00 PUSH

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova DV Solingen DV Solingen 15:30 PUSH

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born SC Velbert SC Velbert 15:30 PUSH

Heute, 19:15 Uhr TSV Solingen TSV Solingen VfB 03 Hilden VfB Hilden II 19:15 PUSH

____

Das war der 33. Spieltag

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath 2:3

So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen 4:2

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln 2:1

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath 0:2

So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born 4:1

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf 4:0

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental 3:3

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath 2:2

_______________

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr Mülheimer FC 97 Mülheimer FC VfB Speldorf VfB Speldorf 15:00 live PUSH

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr FC Kray FC Kray ESC Rellinghausen ESC Rellingh 15:00 PUSH

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Scherpenberg Scherpenberg PSV Wesel PSV Wesel 15:00 live PUSH

____

Das war der 33. Spieltag

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:4

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort 2:3

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg 0:7

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07 2:2

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen 2:2

So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern 1:0

So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray 3:2

So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97 4:1

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: