 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Landesliga: Ein Meister und drei Absteiger werden gesucht

In der Landesliga Niederrhein wird am letzten Spieltag noch der Meister zwischen dem SV Scherpenberg und dem SV Budberg ermittelt. Zudem kämpfen mehrere Klubs um den Klassenerhalt.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Zwischen Scherpenberg und Budberg fällt die Meister-Entscheidung.
Zwischen Scherpenberg und Budberg fällt die Meister-Entscheidung. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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SC Kapellen
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SC Velbert

In der Landesliga Niederrhein wird am letzten Spieltag noch der Meister zwischen dem SV Scherpenberg und dem SV Budberg ermittelt. Zudem kämpfen mehrere Klubs um den Klassenerhalt. Auf FuPa verpasst ihr keine Ergebnisse!

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30live

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30

Heute, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
20:00

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:00live

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30

Heute, 19:15 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
19:15

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Das war der 33. Spieltag

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath 2:3
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen 4:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln 2:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath 0:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born 4:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf 4:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental 3:3
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath 2:2

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00live

Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
19:30

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
16:00

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Das war der 33. Spieltag

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:4
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort 2:3
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg 0:7
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07 2:2
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen 2:2
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern 1:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray 3:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97 4:1

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