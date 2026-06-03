Landesliga: Ein Meister und drei Absteiger werden gesucht

In der Landesliga Niederrhein wird am letzten Spieltag noch der Meister zwischen dem SV Scherpenberg und dem SV Budberg ermittelt. Zudem kämpfen mehrere Klubs um den Klassenerhalt. Auf FuPa verpasst ihr keine Ergebnisse!
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath 2:3
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen 4:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln 2:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath 0:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born 4:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf 4:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental 3:3
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath 2:2
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:4
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort 2:3
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg 0:7
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07 2:2
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen 2:2
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern 1:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray 3:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97 4:1
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