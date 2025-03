Landesliga: ein emotionaler Trainer-Rücktritt

Für den 37-jährige Bodden war diese Entscheidung keine leichte, wie aus seinem persönlichen Statement (siehe unten) hervorgeht. Seine Mannschaft hatte in der vergangenen Woche zweimal Pech gegen den Titelkandidaten SV Budberg, der im Pokal im Elfmeterschießen mit 8:7 und in der Liga nach Rückstand noch 2:1 siegte. Zuvor trat Lintfort bereits auf der Stelle und hat deshalb nur noch drei Punkte Vorsprung auf die mögliche Abstiegszone. Ab Tabellenplatz 14 kann es je nach Ausgang in den höheren Ligen nämlich schon um den Abstieg in die Bezirksliga gehen.