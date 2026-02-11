Landesliga-Eigengewächs verlängert und nächster Kreisliga-Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die SG Empfingen kann eine wichtige Personalie für die Saison 2026/27 vermelden: Nico Rebmann hat seine Zusage gegeben und bleibt dem Landesligisten treu. Der Defensivspieler trägt seit der Jugend das Trikot der SGE und gilt als prägende Figur im aktuellen Team. Auf und neben dem Platz übernimmt er Verantwortung und ist eine feste Stütze der Mannschaft. Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke bleibt die Nummer 22 auch künftig ein zentraler Baustein der Abwehr. Verein und Team freuen sich über die Verlängerung und setzen weiter auf Kontinuität mit einem echten Empfinger Eigengewächs.

Aramäer Bietigheim

Aramäer Bietigheim bekommt frischen Schwung für die Offensive: Johannes Capan schließt sich den Feueradlern an und soll vor allem über die Außenbahnen für Tempo sorgen. Der Offensivspieler kommt vom TV Pflugfelden und will bei seinem neuen Verein den nächsten Entwicklungsschritt machen. Seine Stärken liegen in Dynamik, Spielfreude und Zug zum Tor – Qualitäten, die dem Angriff zusätzliche Tiefe geben sollen.

Capan freut sich auf die neue Aufgabe: Gemeinsam mit der Mannschaft will er Spiele gewinnen und als Team wachsen. Sein persönliches Ziel ist klar formuliert: konstanter werden, Verantwortung übernehmen und mit Toren sowie Vorlagen zum Punktekonto beitragen.

Im Verein setzt man auf seine Vielseitigkeit und seinen Offensivdrang. Johannes Capan soll neue Impulse bringen – und mit vielen Sprints und Aktionen die Feueradler beleben.

