Landesliga-Duo teilt sich Torjägerkanone: „Sie war ein Chancentod hoch zehn“

Ergänzen sich perfekt im Sturm des RW Überacker: Fridos Tomangbe (l.) und Sarah Rothwinkler. – Foto: Privat

Über die geteilte Torjägerkrone, den Aufstieg und die Vorurteile im Frauenfußball sprechen Fridos Tomangbe und Sarah Rothwinkler im Interview.

Überacker – Am letzten Spieltag gastiert der bereits feststehende Meister und Aufsteiger RW Überacker beim TV Altötting. In der Startelf: die beiden Top-Torjägerinnen Sarah Rothwinkler (15 Tore) und Fridos Tomangbe (12 Tore). Das Spiel endet 10:0 für den Bezirksoberliga-Champion. Auf dem Tor-Konto von Tomangbe und Rothwinkler stehen nach einem Fünferpack und einem Doppelpack plötzlich jeweils genau 17 Treffer. Beide schnappen sich die Torjägerkanone. Und dazu jeweils 15 Kästen ERDINGER. Ein Schelm, wer böses denkt. Fridos Tomangbe und Sarah Rothwinkler schießen RW Überacker zur Meisterschaft

34 der 83 gesamt erzielten Tore gingen auf das Konto der beiden Torjägerinnen, die damit für Angst und Schrecken in den gegnerischen Abwehrreihen sorgten. Über ihr Geheimrezept, den Frauenfußball und ihren Plan mit den 30 Kästen Bier sprechen Tomangbe und Rothwinkler im Interview mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Servus Fridos, Servus Sarah. 30 Kästen ERDINGER wandern nach Überacker. Was ist der Plan mit den Kästen, eine zweite Aufstiegsparty?

Fridos: Die Kabine wird komplett voll sein (lacht). Vielleicht machen wir ein Bier-Pong-Turnier. Und wir wollen Kästen an den Verein geben. An die Leute, die uns immer unterstützen. Die Herren werden uns bestimmt auch etwas abluchsen (lacht).

Sarah: Nach dem Training in der Vorbereitung sind die Bierkästen eine super Abkühlung und Motivation. Gerade bei schönem Wetter geht danach bestimmt was.



34 Tore gingen auf das Konto von Fridos Tomangbe (l.) und Sarah Rothwinkler (r.). – Foto: Maximilian Merkl/FuPa

Hand aufs Herz, wie lange werden die Kästen halten?

Sarah: In zwei Wochen sind die leer (lacht).

Fridos: Nein, ich denke mal bis zum Ende der Hinrunde. Bis November sind wir gut versorgt.

Ich frage in zwei Wochen noch mal nach. Am letzten Spieltag habt ihr 10:0 gegen Altötting gewonnen. Fridos, du hast fünf Tore geschossen, Sarah zwei. Seid ehrlich, ihr habt euch abgesprochen.

Fridos: Nein, das haben wir nicht. Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie viele Tore mir gefehlt haben. Ich dachte, dass ich aus dem Rennen raus bin. Aber Sarah war an diesem Tag wirklich verflucht. Sie war ein Chancentod hoch zehn (lacht). Dann habe ich mir gedacht: Gut, dann macht ich halt die Tore.

Sarah: Ich hatte wirklich einen schlechten Tag. Ich hätte zehn Tore machen müssen. Das war krass. So etwas habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe mich auch gefreut, weil ich mir dachte: Fridos, weißt was, dann wirst du Torschützenkönigin, dann muss ich das nicht machen.



Sarah Rothwinkler kam vom TSV Gilching-Argelsried zu RW Überacker und schlug sofort voll ein: Mit 17 Toren wurde sie zusammen mit Teamkollegin Fridos Tomangbe Torschützenkönigin in der Bezirksoberliga. – Foto: Privat

Gibt es ein Tor, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist?

Sarah: Eins fällt mir gleich ein, das war gegen Röhrmoos. Da hab ich davor mit Anna Richter geredet und sie meinte, dass sie mir ein Tor auflegt. Dann haben wir richtig schön zusammengespielt, Anna hat mir eine Butterflanke serviert und ich habe den Ball schön per Volley reingeschossen.

Fridos: Mir fällt kein Tor ein (lacht). Im Spiel könntest du mich fragen, wie viel es steht, und ich wüsste es nicht. Ich bin da wie in einem anderen Film.

Was sind denn die Stärken von eurer Sturmpartnerin?

Fridos: Sarah ist sehr ehrgeizig, will immer gewinnen und pusht alle. Taktisch und technisch ist sie sehr stark. Sie hat echt ein Köpfchen für Fußball.

Sarah: Fridos ist unglaublich schnell. Und einfach unzerstörbar. Wie die umgehauen wird und einfach wieder aufsteht, ist sehr bemerkenswert. Ich würde da oft nicht mehr aufstehen.

Ihr spielt als Doppelspitze. Wie kann ich mir die Rollenverteilung vorstellen?

Fridos: Ich bin eher für die Tiefenläufe zuständig und Sarah für die Pässe. Sie ist wirklich das Herz der Mannschaft und ich bin die, die einfach läuft (lacht).

Sarah: Ich laufe viel ohne Ball oder lasse mich dann oft auf die Zehn fallen. Fridos kann dann genau in die Räume reinsprinten, die ich öffne. Das ist unser „Geheimrezept“.

Ihr seid in die Landesliga aufgestiegen. Was war der Schlüssel für den Erfolg?

Fridos: Das ganze Team wollte es, das hat man gemerkt. Als wir vor zwei Jahren in der Landesliga gespielt haben, waren wir noch nicht bereit. Wir haben ein super Team, das technisch sehr stark ist. Auch durch Sarah, die neu dazu gekommen ist. Jeder Gegner hatte Respekt vor uns, weil wir nicht nur eine Person haben, die Tore macht, sondern fünf oder sechs weitere Spielerinnen. Selbst wenn wichtige Stützen ausfallen, springen sofort andere ein und puffern den Ausfall ab.

Sarah: Egal, wie viele wir im Training sind und wie oft wir Training haben, jeder gibt 120 Prozent. Selbst, wenn man einen schlechten Tag hat. Das macht viel aus, jeder verbessert sich und wir haben noch mehr Spaß.

Vor zwei Jahren wart ihr noch nicht bereit für die Landesliga, sagst du. Habt ihr das Gefühl, dass es jetzt anders wird?

Fridos: Wir sind alle fitter, weniger verletzungsanfällig und alle da. In der letzten Landesliga-Saison waren viele beruflich verhindert oder verletzt – das wird in der Liga schnell bestraft. Jetzt haben wir einen größeren Kader.

Sarah: Ich kenne die Liga und wenn ich mir unser Spiel anschaue, dann können wir da echt was reißen. Aber wir müssen uns vor dem Tor verbessern und noch kaltschnäuziger werden – vor allem ich (lacht). Das wird in der Landesliga sonst sofort bestraft.



Fridos Tomangbe (in blau) stellte einmal mehr ihre Qualitäten vor dem Tor unter Beweis. In der Aufstiegssaison knipste die Stürmerin 17 Mal. – Foto: Maximilian Merkl/FuPa



Fridos: Dadurch, dass bei uns viele Menschen Frauenfußball schauen und der Frauenfußball einen guten Ruf hat, höre ich immer öfter: „Hey, ich habe letztens die Frauen-EM angeschaut.“ Spielerisch, technisch und taktisch ist es viel attraktiver geworden.

Sarah: Frauenfußball ist familiärer und persönlicher, im Gegensatz zum Herrenfußball. Wenn man den Frauenfußball heute mit dem vor zehn Jahren vergleicht, ist der übelste Schritt gekommen. Er ist viel besser, viel schneller geworden. Von der Technik nehmen sich die Frauen wenig zu den Männern, aber Frauen könnten so lange trainieren, wie sie möchten, sie würden im Antritt niemals so schnell werden wie ein Mann. Einfach genetisch. Deswegen ist es schwer zu vergleichen. Wenn du nur die reine Technik nimmst, würde ich sofort sagen: „Machen wir einen Vergleich.“ Weil da unterschätzt man uns extrem.

Oft hört man abfälligere Sprüche über den Frauenfußball. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt?

Fridos: Ja, diese klassischen Sprüche: Man sollte lieber in der Küche stehen. Aber ich gebe da nicht viel drauf.

