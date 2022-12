Landesliga-Duo für den CfB Ford Niehl Bezirksliga, Staffel 1: Mit Yannick Zierden und Berat Yazici bekommt der CfB Ford Niehl zur Rückrunde Verstärkung aus der Landesliga.

Junges Top-Talent für Niehl

Gerade der Transfer des 21-jährigen Yannick Zierden vom VfL Alfter lässt aufhorchen. Der Mittelfeldspieler, der auch die zentrale Rolle in der Verteidigung übernehmen kann, lief in der Jugend für Fortuna Köln auf und übernahm als Kapitän schon früh Verantwortung. Als Auswahlspieler für den Fußballverband Mittelrhein machte er nachhaltig auf sich aufmerksam: Seine erste Station im Herrenbereich war mit Alfter gleich ein Mittelrheinligist, bei dem er sofort seinen Platz in der Mannschaft fand. In der vergangenen Saison kommt Zierden auf 22 Spiele. Am Ende Saison stand indes der knappe Abstieg in die Landesliga. Dort war er auch in dieser Saison unangefochtener Stammspieler - umso beachtlicher nun der Wechsel in die Bezirksliga. "Trotz seines jungen Alters weist er bereits Mittelrheinliga-Erfahrung auf und spielte eine große Rolle beim ambitionierten Landesligisten aus Alfter", sagte Niehl-Trainer Oliver Lehrbach.

Torjäger mit Leerlauf