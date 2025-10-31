Landesliga: Duo dick im Abstiegsgeschäft

Winterbach/Hackenheim. Dick drin im Abstiegskampf stecken TuS Hackenheim und Winterbach kurz vor Ende der Vorrunde in der Landesliga West. Und am Wochenende drohen Niederlagen gegen besser platzierte Teams.

Was muss alles passieren, dass der Drittletzte SV Winterbach am Samstag (16.30 Uhr) im Derby gegen die in der Tabelle neun Plätze besser postierte SG Meisenheim einen Dreier holt? "Wir möchten alles raushauen, Meisenheim beschäftigen und ärgern", kündigt SVW-Coach Torben Scherer an. "Der Platz am Felsen muss brennen und umgepflügt werden. Trotz aller Motivation müssen wir klar im Kopf bleiben, strukturiert nach vorne spielen und defensiv die Lücken im Umschaltverhalten frühzeitig schließen."

Was er dafür geben würde, dass seine Jungs diesmal vor Leidenschaft nur so strotzen? "Meine Jungs sind selbstkritisch genug, um die Leistung der letzten zwei Spiele einzuschätzen und die richtigen Lehren daraus zu ziehen", sagt Scherer. "Die Eigenschaften spreche ich ihnen nicht ab. Wir brauchen sie aber über 90 Minuten zu 110 Prozent. Körpersprache, Lautstärke und Leidenschaft im Training diese Woche stimmt mich optimistisch."

Viele Winterbacher mit Meisenheim-Vergangenheit

Für einen Haufen SVWler ist es ein besonderes Spiel. Weil sie eine Meisenheimer Vergangenheit haben. "Trainer und Co-Trainer hatten diese Funktion schon in diversen Jugendteams in Meisenheim, ebenso haben wir sieben Spieler, in der Jugend oder bei den Aktiven für Meisenheim gespielt haben", sagt Scherer. "Ich freue mich auf bekannte Gesichter, ein hoffentlich schönes und spannendes Spiel für alle Beteiligten. Motiviert bin ich genauso wie in den weiteren Spielen – auch hier werden wir versuchen, etwas mitzunehmen."

Landesliga-Dino Meisenheim ist in den Augen des SVW-Coachs „hervorragend ausgebildet, eine absolute Dampflok. Jeder defensive Ballgewinn wird wie beim Tennis in einen brutalen Umschaltmoment retourniert. Geschwindigkeit auf den Außen, zweikampfstarkes Zentrum und eine gute Gemeinschaft mit der passenden Mischung aus Alt und Jung.“

Zu den Personalia: Die Innenverteidiger Tim Augustin und Leon Zimmermann sind aufgrund einer Erkältung fraglich. Mittelfeldmann Marius Reidel könnte aber zu einer Option werden. Linksverteidiger Maxi Stumm und Defensivmann Nici Hennrich kommen zurück.

Weiteres Abrutschen verhindern

Am Samstag um 14.30 Uhr will TuS Hackenheim bei Tabellennachbar Sportfreunde Bundenthal ein weiteres Abrutschen verhindern. Die schwachen Momente von der jüngsten Pleite gegen Rieschweiler habe man im Training angesprochen. "Ich fand die Reaktion meiner Jungs gut bis sehr gut", verrät TuS-Coach Tim Hulsey. "Wir konnten ordentlich trainieren, es war gut Zug drin. Ich habe die Mannschaft konzentriert wahrgenommen. Die Trainingsgruppe wächst jetzt auch wieder. Wir konnten da auch wieder ein gutes Gefühl aufbauen und fahren konzentriert und fokussiert nach Bundenthal". Hulsey weiß: "Das ist immer ein ekliger Gegner. Aber wir werden mit Sicherheit auch am Samstag wieder Möglichkeiten haben, das Spiel zu gewinnen – und nichts stärkt Dein Selbstbewusstsein mehr als Siege. Und das schaffen wir nur zusammen mit einer guten Energie." Was der 37-Jährige sehen will: "Dass wir Zähne zeigen und uns wehren. Dann werden wir diesen Bock umstoßen und auch wieder Ergebnisse einfahren."

Michael Gilles kehrt nach langer Verletzung zurück in den Kader. Auch Jasper Brede kann wieder mittun. Dafür muss Arash Sadeghi passen, für dessen Knie das letzte Spiel zu viel war.





