Landesliga: Düsseldorfer Klubs treffen auf Essener Konkurrenz

Unterrath muss sich mit einem Essener Block auseinandersetzen. – Foto: Markus Verwimp

Gewohnheitstiere werden zusammengezuckt sein, als sie die Gruppeneinteilung der Fußball-Landesliga für die Saison 2026/27 gesehen haben. Denn für die Düsseldorfer Teams ändert sich einiges. Sie wurden nicht wie gewohnt der Staffel 1 zugeordnet, sondern sind in der kommenden Spielzeit Bestandteil der Staffel 2.

Auf den ersten Blick scheinen die SG Unterrath, der FC Kosova Düsseldorf und Aufsteiger TSV Eller 04 allerdings gut davongekommen zu sein. Denn mit dem VfB Homberg, dem 1. FC Kleve und dem SV Biemenhorst spielen gleich drei Oberliga-Absteiger in Gruppe 1. Vor allem Homberg und Kleve dürften den direkten Wiederaufstieg ins Visier nehmen.

Dort befinden sich mit dem SC Kapellen, DV Solingen oder der DJK Neuss-Gnadental einige vertraute Konkurrenten, dazu kommen die Klubs aus dem Essener Raum sowie eine Reihe neuer Herausforderungen. Unterraths neuer Trainer Niklas Leven betrachtete die Gruppeneinteilung relativ nüchtern. „Ich schätze die Essener Teams als sehr stark ein, tue mich aber schwer mit einem Vergleich der beiden Gruppen. Wir sind gut beraten, auf uns selbst zu schauen und gut aus den Startlöchern zu kommen“, sagte der Coach der SG Unterrath.

RWE II sorgt für Aufmerksamkeit

Ein Team, das wie Solingen-Wald in der abgelaufenen Spielzeit erwartungsgemäß durch die Liga spaziert, findet man in Gruppe 2 nicht. Vor allem die Reserve von Rot-Weiß Essen zieht als Neuling jedoch die Blicke auf sich. Mit zahlreichen Ex-Regionalligaspielern wie Marcel Platzek, Kevin Grund oder Timo Brauer darf RWE II nicht als normaler Aufsteiger eingestuft werden.

Realistisch betrachtet wird das Rennen um die Aufstiegsplätze aber auch im kommenden Spieljahr wieder ohne Beteiligung der Teams aus dem Kreis über die Bühne gehen.

Gute Ausgangslage in der Bezirksliga

Das sieht in der Bezirksliga ganz anders aus. Denn in Gruppe 1 haben die Düsseldorfer Klubs auf den ersten Blick nicht nur quantitativ die Nase vorn. Im Kräftemessen mit den Vereinen aus dem Neuss-Grevenbroicher Raum scheinen die DJK Sparta Bilk, die SG Benrath-Hassels oder auch Turu 80 stärker einzuschätzen zu sein als die Klubs aus dem benachbarten Kreis.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Gruppe. Die Düsseldorfer Teams sind alle beisammen, die Wege nach Neuss sind für mich, der dort wohnt, auch kurz. Und dass der ASV Mettmann diesmal in Gruppe 2 zugeteilt wurde, macht mich ehrlich gesagt auch nicht traurig. Er hat schon ganz gut aufgerüstet“, sagt Turus neuer Trainer Daniel Rey. Das einzige Team aus dem hiesigen Kreis, das nicht der Gruppe 1 zugeteilt wurde, ist Landesliga-Absteiger VfB 03 Hilden II, der ebenfalls in Gruppe 2 eingeteilt wurde.