Landesliga-Duell in Runde eins: Nümbrecht muss nach Schönenbach Auch der Pokal der Frauen ist angesetzt von Benedikt Hitze · Heute, 14:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Bader

Die Sommerpause ist kaum vorbei, da wirft der Kreispokal Berg bereits seine Schatten voraus. Am Montagabend wurden im Vorfeld des Staffeltages die Paarungen für die neue Spielzeit 2026/27 ausgelost – und die Lose bescheren den Fußballfans im Oberbergischen direkt zum Start ein echtes Highlight. Ab dem 23. August rollt im Pokalwettbewerb wieder der Ball.

Hochspannung im Landesliga-Duell Das unbestrittene Prunkstück der ersten Hauptrunde ist ein direktes Aufeinandertreffen zweier Landesligisten. Der ambitionierte Aufsteiger SV Schönenbach bittet den amtierenden Champion SSV Homburg-Nümbrecht zum heißen Tanz. Da sich einige Vereine parallel für den FVM-Pokal qualifiziert haben, greift für sie eine Sonderregelung. Neben dem Titelverteidiger aus Nümbrecht betrifft dies auch den SV Refrath, den SV Altenberg, die Spvg. Rossenbach sowie den FV Wiehl. Für diese Mannschaften ist Mittwoch, der 26. August, als offizieller Spieltermin vorgesehen – Ausweichtermine seien aber möglich.

Für den FV Wiehl, der das Verbandspokal-Ticket über den Fairplay-Pokal gelöst hat, führt die Reise zum B-Ligisten VfL Engelskirchen. Auch die Bezirksligisten SV Frielingsdorf und VfR Wipperfürth müssen reisen und wollen sich bei ihren Kreisliga-B-Gegnern keine Blöße geben. Losglück für den Bezirksliga-Neuling TuS Lindlar: Die Mannschaft profitierte vom einzigen Freilos der ersten Runde und zieht direkt kampflos in die nächste Stufe ein. Bei den Frauen geht es erst am 23. September mit einer einzigen Eröffnungspartie los. Das breite Teilnehmerfeld, inklusive des zweifachen Titelverteidigers TuS Homburg-Bröltal, greift erst ab der zweiten Runde am 25. November ins Geschehen ein.