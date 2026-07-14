Landesliga-Duell in Runde eins: Nümbrecht muss nach Schönenbach

Die Sommerpause ist kaum vorbei, da wirft der Kreispokal Berg bereits seine Schatten voraus. Am Montagabend wurden im Vorfeld des Staffeltages die Paarungen für die neue Spielzeit 2026/27 ausgelost – und die Lose bescheren den Fußballfans im Oberbergischen direkt zum Start ein echtes Highlight. Ab dem 23. August rollt im Pokalwettbewerb wieder der Ball.
Das unbestrittene Prunkstück der ersten Hauptrunde ist ein direktes Aufeinandertreffen zweier Landesligisten. Der ambitionierte Aufsteiger SV Schönenbach bittet den amtierenden Champion SSV Homburg-Nümbrecht zum heißen Tanz.
Da sich einige Vereine parallel für den FVM-Pokal qualifiziert haben, greift für sie eine Sonderregelung. Neben dem Titelverteidiger aus Nümbrecht betrifft dies auch den SV Refrath, den SV Altenberg, die Spvg. Rossenbach sowie den FV Wiehl. Für diese Mannschaften ist Mittwoch, der 26. August, als offizieller Spieltermin vorgesehen – Ausweichtermine seien aber möglich.
Für den FV Wiehl, der das Verbandspokal-Ticket über den Fairplay-Pokal gelöst hat, führt die Reise zum B-Ligisten VfL Engelskirchen. Auch die Bezirksligisten SV Frielingsdorf und VfR Wipperfürth müssen reisen und wollen sich bei ihren Kreisliga-B-Gegnern keine Blöße geben. Losglück für den Bezirksliga-Neuling TuS Lindlar: Die Mannschaft profitierte vom einzigen Freilos der ersten Runde und zieht direkt kampflos in die nächste Stufe ein.
Bei den Frauen geht es erst am 23. September mit einer einzigen Eröffnungspartie los. Das breite Teilnehmerfeld, inklusive des zweifachen Titelverteidigers TuS Homburg-Bröltal, greift erst ab der zweiten Runde am 25. November ins Geschehen ein.
Für alle Mannschaften gilt im gesamten Wettbewerb: Die jeweils klassentiefere Vertretung genießt bis einschließlich des Viertelfinales automatisch Heimrecht. Die großen Finalspiele, in denen die neuen Pokalsieger gekrönt werden, steigen am 20. Juni 2027.
1. Runde Herren:
23.08.26 TV Herkenrath - VfR Wipperfürth 1914
23.08.26 SSV Hochwald 1927 - Heiligenhauser SV
23.08.26 TuS Reichshof - TuS Weiershagen-Forst
23.08.26 VfL Engelskirchen 1883/1913 - FV Wiehl 2000
23.08.26 SV Schönenbach 1920 - SSV Homburg-Nümbrecht
23.08.26 FC Wiedenest-Othetal - SpVg Rossenbach 1930
23.08.26 TuRa Dieringhausen - Borussia Derschlag
23.08.26 DJK Gummersbach - VfR Marienhagen 1930
23.08.26 SV 1926 Hermesdorf - FC Bensberg
23.08.26 ASC Loope - SV Schnellenbach
23.08.26 SG Holpe-Wallerhausen - BV 09 Drabenderhöhe
23.08.26 TuS Elsenroth - TuS Homburg-Bröltal 1927
23.08.26 SSV Bergneustadt 1908 - RS 19 Waldbröl
23.08.26 Sportfreunde Asbachtal - TSV Ründeroth 1858
23.08.26 SV Frömmersbach 1948 - BSV Viktoria Bielstein
23.08.26 VfL Berghausen Gimborn - SSV Wildbergerhütte-Odenspiel
23.08.26 DJK Wipperfeld - FC Bensberg
23.08.26 SV Thier - Gencler Birligi Bergisch Gladbach
23.08.26 TuS Moitzfeld - VfB Kreuzberg 1947
23.08.26 SC27 Bergisch Gladbach - SSV Marienheide
23.08.26 TuS Immekeppel - Union Blau-Weiß Biesfeld
23.08.26 SG Olpe-Kürten - SV Refrath/Frankenforst 1926
23.08.26 DJK SSV Ommerborn-Sand - SV Blau-Weiß Hand
23.08.26 SG Agathaberg - SG Overath-Vilkerath
23.08.26 SV Union Rösrath 1924 - SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach
23.08.26 TV Klaswipper 1899 - TuS Marialinden
23.08.26 SV Linde 1957 - TuS Untereschbach-Steinenbrück
23.08.26 SSV Süng - SV Bechen 1930
23.08.26 FV Ermis - SV Altenberg 1948
23.08.26 TSV Hämmern - TV Hoffnungsthal 1907
23.08.26 DJK Dürscheid - SV Frielingsdorf 1925
1. Runde Frauen:
23.09.26 SG Thier/Frielingsdorf - FC Wiedenest-Othetal
25.11.26 SV Refrath/Frankenforst 1926 - SV Bergisch Gladbach 09
25.11.26 BSV Viktoria Bielstein - TuS Lindlar 1925
25.11.26 - BV 09 Drabenderhöhe
25.11.26 TuS Reichshof - Union Blau-Weiß Biesfeld
25.11.26 DJK Dürscheid - DJK Wipperfeld
25.11.26 TuS Immekeppel - TuS Homburg-Bröltal 1927
25.11.26 SV Union Rösrath 1924 - SC27 Bergisch Gladbach