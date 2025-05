Landesliga: Dreikampf um Platz zwei für Weisenau

Mainz. Auch nach dem 26. Spieltag in der Landesliga Ost geht der Dreikampf hinter dem kommenden Meister Bienwald Kandel weiter. Nach dem 2:1 gegen Mutterstadt streitet sich die SVW Mainz mit dem punktgleichen Tabellenzweiten SV Büchelberg und dem Tabellenvierten SV Gimbsheim um den Titel des Vizemeisters. Dagegen hält Aufsteiger Fortuna Mombach nach dem 0:1 gegen Billigheim-Ingenheim weiter die Rote Laterne in der Hand.

SVW Mainz – FG 08 Mutterstadt 2:1 (1:1). – „Es war bis zum Schluss spannend und aufreibend gegen einen Gegner, der uns nichts geschenkt hat“, kommentierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. Allerdings gebe es keinen Zweifel daran, dass seine Jungs „die bessere Mannschaft“ gewesen seien. Einziges Manko der Rot-Weißen war einmal mehr die Chancenverwertung. „Wir haben es versäumt, den Deckel frühzeitig draufzumachen – die Chancen dazu waren vorhanden.“ Unter anderem trafen die Jungs von Jochen Walter durch Leon Nauth (21.) und Finn Leoff (90.+2) noch zweimal Aluminium. „Wichtig war es, auf Büchelberg aufzuschließen – das ist uns gelungen“, resümierte Protz. „Und zwar mit einer deutlichen Leistungssteigerung.“ Nach Foul an Tim Gabel scheiterte SVW-Kapitän Dominik Higi per Elfer noch an FG-Torwart Joshua Geist (76.). Tore: 1:0 Eigentor Joshua Geist (36.), 1:1 Levin Schlegel (41.), 2:1 Simon Günsch (49.). Zuschauer: 90.